Üye Girişi
Yerli otomobile Karacabey'den büyük destek - Son Dakika

Yerli otomobile Karacabey'den büyük destek

15.12.2021 11:26
Yerli otomobile Karacabey'den büyük destek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün katıldığı TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yerli otomobilin önemli parçalarının Karacabey'de üretileceğini duyurdu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün katıldığı TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yerli otomobilin önemli parçalarının Karacabey'de üretileceğini duyurdu. Özkan, bu alanda ilk üretimin de TEKNOSAB'da başladığını söyledi.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Karacabey, ülkemizin vizyon projeleri arasında yer alan yerli otomobil için de büyük bir destek veriyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün katıldığı TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yerli otomobilin önemli parçalarının Karacabey'de üretileceğini duyurdu. Özkan, bu alanda ilk üretimin de TEKNOSAB'da başladığını söyledi.

TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti Toplantısı önceki gün Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'ın koordinasyonda gerçekleşti. Toplantıda TEKNOSAB'ın hem proje aşaması hem de faaliyete başlayan üretim tesisleri başta olmak üzere önemli gelişme ve süreçler değerlendirilirdi.

Müteşebbis Heyetinde yer alan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin örnek yeni nesil organize sanayi bölgesi TEKNOSAB'ın üretime geçtiğini daha önce duyurmuştuk. ve artık şunu da söyleyebiliriz ki yerli üretim arabamız olan TOGG için Karacabey'de 25 tesis üretim yapacak. ve bunlardan ilki üretime başladı. Yerli aracın önemli parçaları Karacabey'de üretilmiş olacak. Bu ilçemiz adına önemli bir değerdir. Ayrıca nisan ayı itibariyle faaliyete geçen firma sayısı 10'u geçecek" dedi. - BURSA

Yerli otomobile Karacabey'den büyük destek
Yerli otomobile Karacabey'den büyük destek

Ali Özkan, yerli oto, Karacabey, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli otomobile Karacabey'den büyük destek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:20 Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi
11:10 Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti
11:04 Selami Şahin, Masumlar Apartmanı'na konuk oldu! "Gitme Sana Muhtacım" dedi
11:00 Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var
10:58 Konteynerle birlikte havalanan işçinin çaresizlik anları kameralarda
10:54 Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış!
10:41 Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, paylaşımını sildi
10:38 Son dakika: Bakan Koca il il vaka haritasını paylaştı! İşte Türkiye'nin karnesi
10:37 Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak
10:36 Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı
Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi         
11:20
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti         
08:04
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 11:35:45. #1.12#
SON DAKİKA: Yerli otomobile Karacabey'den büyük destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement