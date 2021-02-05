Yerli proje geliştirme şirketi 'Great Place To Work' sertifikası aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yerli proje geliştirme şirketi 'Great Place To Work' sertifikası aldı

05.02.2021 14:03
Yerli proje geliştirme şirketi 'Great Place To Work' sertifikası aldı

Şirketlerde, çalışan bağlılığı ve mutluluğu pandemi sürecinde daha da önem kazandı.

Şirketlerde, çalışan bağlılığı ve mutluluğu pandemi sürecinde daha da önem kazandı. Yerli proje geliştirme ve uygulama şirketi Porte, bu süreçte benimsediği çalışan odaklı yaklaşımı ile tüm çalışanlarının katıldığı güven endeksi araştırması sonucunda 'Great Place To Work' sertifikasını almaya hak kazandı.

Günümüzde çalışan bağlılığı ve mutluluğu, şirketlerin sürdürülebilirliğinde her zamankinden çok daha büyük bir rol oynuyor. Özellikle pandemi sürecinde şirketlerin aldığı tedbirlerin ve hayata geçirdikleri uygulamaların, çalışanların bağlı oldukları yapılara olan yaklaşımlarında belirleyici olduğu görülüyor.

Son olarak yerli proje ve uygulama geliştirme şirketi Porte, tüm çalışanlarının katıldığı güven endeksi araştırması sonucunda 'Great Place to Work' sertifikasını almaya hak kazandı. Şirket, çalışanlarının mevcut kurum kültürü hakkındaki algılarının ölçümlendiği Trust Index çalışan anketi ve İK uygulamalarının tümünün analiz edildiği Culture Audit iş yeri kültürü analizlerini tamamlayarak, Great Place to Work Certified unvanını aldı.

"EKİPLERİN MUTLULUĞUNA ODAKLANDIK VE YÜZDE 30 BÜYÜME SAĞLADIK"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Porte İnsan Kaynakları Direktörü Pınar Özçelik, "Porte olarak her zaman önce çalışma arkadaşlarımıza odaklandık. Kovid-19 döneminde üzerimizde ilave bir sorumluluk hissederek iş sağlığı açısından ekstra tedbirlerle ekiplerimizi korumaya çalıştık. Bu dönem ilk olarak sağlık, sonrasında da psikolojik olarak kendimizi nasıl ayakta tutabileceğimizi düşündüğümüz bir dönemdi. Bu zor dönemde, Great Place to Work sertifikasyonunu almamız, çalışma arkadaşlarımızın şirkete olan güveninin ve bağlılığının da bir göstergesi oldu. Porte ailesi olarak ekiplerin mutluluğuna yatırım yaparak büyümeye devam ediyoruz. Birçok şirketin aksine, pandemi döneminde ekibimiz yüzde 30'un üzerinde genişledi. Şirket içi verilen eğitimlerin yanı sıra, şirket dışı eğitimlere de odaklandık ve her çalışan arkadaşımızın yüz yüze ya da uzaktan eğitim vasıtası ile kendilerini geliştirmesine yardımcı olduk. Çalışan arkadaşlarımızın yaratıcılığına ve verimliliğine odaklanarak organizasyonumuzun güçlenmesine olanak sağladık" dedi.

"EKİP ARKADAŞLARIMIZI MAKİNE OLARAK DEĞİL, İNSAN OLARAK GÖRÜYORUZ"

Şirket içi ekiplerin mutluluğunu önemli hedeflerden biri haline getirdiklerini belirten Porte Genel Müdürü Levent İlhaner ise "Bu kapsamda organizasyondaki herkesin hem teknik hem de bireysel gelişimlerine yönelik farklı destekler sağlıyor, şirket içi verilen mesleki eğitimlerin yanı sıra ekiplerin istekleri doğrultusunda kişiye özel online eğitim modülleri de sunuyoruz. Great Place to Work Enstitüsü gibi prestijli bir organizasyon tarafından ödüle layık görülmek ve harika bir iş yeri olarak sertifikalandırılmak ise bizlere gurur veriyor. Şirketimizin kuruluşundan beri var olan bu güven ve değer verme kültürünün büyüyerek içselleştirilmesinden mutluluk duyuyoruz. Biz, ekip arkadaşlarımızı birer 'makine' olarak değil 'insan' olarak görüyoruz. Bu yüzden ekiplerimize değer vermeyi çok önemsiyoruz. Bu da bizlere rekabet ettiğimiz sektörlerde önemli bir çalışan verimliliği ve beşeri avantajı da beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ, YETENEKLİ ÇALIŞANLAR İÇİN BİR CAZİBE MERKEZİ OLMAK"

Amerikadaniste, Shippin, Shipzip, Boxinus gibi markaları bünyesinde barındıran Porte'nin sektörde bir yetenek evi olma yolunda olduğunu da belirten İlhaner, "Biz, kurum olarak bulunduğumuz sektörlerde ayrıcalıklı ve değerli servisler sunuyoruz. Hizmet ettiğimiz müşteri portföyü sebebi ile sahip olduğumuz bu harika kurum kültürünü de korumamız gerekiyor. Değişen ofis algısı ile birlikte ekip arkadaşlarımızı motive etmek, kurum içi yetenekleri korumak her geçen gün daha da önem kazanıyor. Şirket değerlerine inanan, değişime uyum sağlayan ve yeni çalışma modellerini bizim gibi hayatına entegre edebilen şirketler kriz ortamlarını daha rahat atlatıyor. Bu noktada hedefimiz, yetenekli çalışanlar için bir cazibe merkezi olmak" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli proje geliştirme şirketi 'Great Place To Work' sertifikası aldı - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Kerem Kınık'tan "istifa" açıklaması: Bunu yaparsam sahada 300 bin gönüllünün yönetilmesi kaotik bir duruma dönüşür
16:07 Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı
15:55 Yeni aldığı araba 10 dakika sonra alev topuna döndü
16:06 Tepkiler çığ gibi! Genco Erkal, Muharrem İnce'ye yüklendi: İmzayı bulunca başı dönmüş
16:00 Tepkiler büyüyor! Genco Erkal'dan Muharrem İnce'ye sert eleştiri: İmzayı bulunca başı dönmüş
15:41 Süper Lig'in zirvesini karıştıran Oğulcan ilk kez konuştu: Gözüm kaleden başka bir şeyi görmedi
15:33 Son dakika: TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen hafriyat kamyonu çok sayıda araca çarptı! Ölü ve yaralılar var
15:33 TEM Otoyolu üzerinde hafriyat kamyonu araçlara çarptı! Çok sayıda yaralı var
15:28 İbrahim Tatlıses'ten siyaset yorumu: Türkiye'de tırşik aşına döndü
15:22 İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken yorum: Siyaset, Türkiye'de tırşik aşına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 16:27:40. #1.11#
SON DAKİKA: Yerli proje geliştirme şirketi 'Great Place To Work' sertifikası aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement