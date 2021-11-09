Yerli ürünler tüketiciyle buluşuyor

Kasım ayı boyunca her cumartesi kurulacak organik pazarda katkısız üretilen sertifikalı organik ürünler ve taze mevsim sebzelere ulaşılabilecek.

Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek amacıyla Buğday Derneği üretici üyelerinden Nisa Organik işbirliği ile Feriköy Organik Pazarı kuruluyor. Akbatı, Feriköy Organik Pazarı'na ev sahipliği yapmaya başladı. Pazar, Kasım ayı boyunca her cumartesi günü alışveriş merkezinin zemin katında saat 10.00-20.00 arasında açık olacak. Feriköy semt geleneğini AVM'ye taşıyan pazarda, üreticilerin elinden katkısız, organik, sertifikalı ürünlere ulaşılabiliyor. Akbatı, Nisa Organik iş birliğiyle kurulan bu organik pazarla, Buğday Derneği'nin kuruluş amaçlarından biri olan temiz ve sağlıklı sofralara erişimi destekliyor. Doğa dostu üretim ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması; kırsal ve kent arasındaki bağların güçlendirilmesi gibi amaçlarla ulusal ve uluslararası ölçekte projeler yürüten dernek, 2006 yılından bu yana ekolojik pazarlar kurarak bu yaşam bilincinin gelişmesi için çalışıyor. Organik pazarlarda sağlığa zararlı tarım ilaçları, suni gübre, yapay kimyasallar, antibiyotikler ve koruyucular kullanmadan üretim yapan yerel üreticiler bir araya geliyor. Bu alışveriş modeliyle üretici doğal üretim için desteklenirken tüketici de bilinçli bir alışverişle doğayı ve gezegeni de korumuş olacağı belirtiliyor. - İSTANBUL