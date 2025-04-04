Can erdiği ilk kez bu fiyata ulaştı! Tane ile satılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Can erdiği ilk kez bu fiyata ulaştı! Tane ile satılıyor

Can erdiği ilk kez bu fiyata ulaştı! Tane ile satılıyor

Bahar aylarının gelmesiyle erik ağaçları çiçek açmasının ardından meyve vermeye başladı. Sezonun ilk can erikleri toplanarak pazara sunulurken bir süper markette kap içine konmuş halde satılan sadece 3 adet eriğin fiyatının 179 lira 95 kuruş olduğu görüldü

04.04.2025 10:00
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Son dönemlerde ürün fiyatlarındaki artış, tüketicileri şaşırtıyor. Yüksek enflasyon gerekçe gösterilerek uygulanan fiyat tarifesinde birçok ürün, değerinin çok üstünde fiyatlarla tezgahlarda yerini alıyor. Bu ürünlerin başında da gıda fiyatlaırı geliyor.

Gıda fiyatlarındaki tartışma gündemdeki yerini korurken sezonun ilk can eriği de tezgahlardaki yerini aldı. Ancak piyasada beklenmedik bir şekilde yükselen yeşil erik fiyatları, alıcıları büyük şaşkınlığa uğrattı.

KİLO İLE DEĞİL TANE İLE SATILIYOR

Sezonun ilk can erikleri toplanarak pazara sunulurken bir süper markette kap içine konmuş halde satılan sadece 3 adet eriğin fiyatının 179 lira 95 kuruş olduğu görüldü. Bu hesaba göre 1 adet yeşil eriğin fiyatı yaklaşık 60 liraya denk geliyor. Ayrıca 100 gram olduğu paket üzerinden hesaplandığında bir kilogram eriğin fiyatı bin 790 lira 95 kuruş yapıyor.

Yeşil eriğin fiyatını görenler inanamıyor
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Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Gündem, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Can erdiği ilk kez bu fiyata ulaştı! Tane ile satılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
    Yeme kardeşim, yeni çıkıyor ve normal fiyat. Meyve ve sebzeleri mevsiminde yemezseniz hem pahalı alırsınız hemde sağlıksız, çünkü hızlı büyüsün diye ilaç veriliyor, ışık olduğu için güneş vazifesi gören sistemler var, kışın bile domates üretiliyor. Yemeyin yedirmeyin, heryerde kanser vb hastalık arttı. 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Can erdiği ilk kez bu fiyata ulaştı! Tane ile satılıyor - Son Dakika
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