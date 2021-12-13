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Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık ayı olağanüstü toplantısını yaptı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık ayı olağanüstü toplantısını yaptı

13.12.2021 13:58
Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık ayı olağanüstü toplantısını yaptı

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Meclisi Aralık ayı olağanüstü toplantısında, Topsöğüt Mahallesinde 'Rezerv Yapı Alanı' içerisinde mülkiyeti maliye hazinesine ait 54 adet taşınmazın Yeşilyurt Belediyesine bedelsiz devir edilmesine ilişkin gündem maddesi görüşülüp onaylandı.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Meclisi Aralık ayı olağanüstü toplantısında, Topsöğüt Mahallesinde 'Rezerv Yapı Alanı' içerisinde mülkiyeti maliye hazinesine ait 54 adet taşınmazın Yeşilyurt Belediyesine bedelsiz devir edilmesine ilişkin gündem maddesi görüşülüp onaylandı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın başkanlığında gerçekleşen olağanüstü toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, açılış ve yoklamanın ardından 1 Aralık 2021 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Topsöğüt Mahallesi'nde var olan mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın onayı ile mülkiyeti maliye hazinesine ait toplam 169 bin 44 metrekare yüzölçümüne sahip 54 adet taşınmazın Yeşilyurt Belediye Başkanlığına bedelsiz devir edilmesi, bahsi geçen taşınmazlarda yürütülecek uygulamalardan elde edilecek gelirin, 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin 15'nci maddesinin 12'nci fıkrasına istinaden Yeşilyurt Belediye Başkanlığı nezdinde açılacak kentsel dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılması, bu gelirinde bakanlığın oluru ve onayı doğrultusunda 6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak dönüşüm uygulamalarında kullanılmasına ilişkin gündem maddesini oy birliğiyle onayladı.

Topsöğüt Mahallesi sakinlerinin mülkiyet sorunlarını teker teker çözüme kavuşturduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Özal mahallemizde de daha önce aynı çalışmayı yapmıştık, uzun soluklu bir çalışma yürütmüştük. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşması noktasında sık sık Ankara'ya giderek çalışmaları yerinde takip etmiştik. Özal mahallesinin yaklaşık 60 yıllık sorunlarının büyük bir kısmı çözüldü, halen devam edenleri de var, çünkü bu tür çalışmalar belirli aşamalarla ilerliyor, bizlerde sürekli takip ediyoruz, talepleri alıp buna göre tapuları veriyoruz. Topsöğüt mahallemizde de yaşanan benzer sorunlar vardı, vatandaşlarımızın mağduriyeti söz konusuydu, bu mahallemizi ne zaman ziyaret etsek hemşerilerimiz, yaşadıkları sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyorlardı. Yeşilyurt Belediyesi olarak yaşanan sıkıntıların köklü bir şekilde çözüme kavuşması için ciddi çalışmalar yaptık. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere Bakanlık Yetkililerinin büyük destekleriyle sorunların çözüme kavuşması noktasında ciddi mesafeler aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları Sayın Bakanımızın da destekleri neticesinde ilk etapta 54 adet arsanın sorunlarını çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Geri kalan arsalarla ilgide başlayan çalışmaları bizler yakından takip ediyoruz. Topsöğüt'lü hemşerilerimizin taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu şekilde karar almazsak tapuların belediyemize geçmesi olmuyor. Alınan kararın ardından tapular belediyemizin mülkiyetine geçecek ardından kurulacak olan komisyon tarafından kıymet takdir ve bedelleri belirlenecek daha sonra ise bu bölgedeki arsalarını yıllardır kullanan vatandaşlarımıza kanun çerçevesinde belli şartlar altında tapuları verilecektir. Buradaki çalışmalardan elde edilecek geliri ise sadece Yeşilyurt İlçesindeki kentsel dönüşüm projelerimizde kullanacağız. Olağanüstü toplantımızı da bundan dolayı yaptık, alınan karar Topsöğüt'e ve Yeşilyurt'a hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Aralık ayı olağanüstü toplantıyla birlikte 2021 Yılı Meclis Çalışmalarını da tamamladıklarını hatırlatan Çınar, Meclis Üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında, " Bu yıl toplamda 12 olağan, bir olağanüstü olmak üzere toplam 17 birleşim toplantısı yaptık. İlçemizin gelişimi ve kalkınması için toplam 238 adet karar aldık, inşallah önümüzdeki yıllarda da Yeşilyurt'umuza daha iyi hizmetlerde bulunabilmek için siz değerli meclis üyelerimizle birlikte aynı şevk ve aynı inançla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğimize yürekten inanıyorum.2021 yılında alınan tüm kararlara katkı ve desteklerinden dolayı tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize, kentimize, ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice yıllar dilerim" ifadelerini kullandı.

Aralık ayı toplantılarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2022 yılının ilk toplantısını ise 5 Ocak 2022 Çarşamba Günü saat 14: 00'de gerçekleştirecek. - MALATYA

Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık ayı olağanüstü toplantısını yaptı
Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık ayı olağanüstü toplantısını yaptı
Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık ayı olağanüstü toplantısını yaptı

Yeşilyurt, Topsöğüt, Malatya, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık ayı olağanüstü toplantısını yaptı - Son Dakika Ekonomi


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