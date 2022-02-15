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Yetkililer yolu kapattı, yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! 4 milyonluk tesis çöp olmak üzere - Son Dakika

Yetkililer yolu kapattı, yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! 4 milyonluk tesis çöp olmak üzere

15.02.2022 14:05

Kırşehir'de hayvancılık ile uğraşan ve 4 milyon liralık yatırımla bir tesis kuran Orhan Çopuroğlu, işletmesine giden yolun yetkililer tarafından kapatılması nedeniyle neye uğradığını şaşırdı. Bölgede başka işletmeler de yer alırken, kendilerine alternatif bir yolda gösterilmediğini belirten Çopuroğlu, çözüm bulunmazsa tesisi kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Haberler.com/ Erdem Yaşar - Kırşehir'in Akçagıl köyü mevkiinde devlet teşviki ile hayvancılık üzerine işletme kuran Orhan Çopuroğlu yaklaşık 4 milyon liraya mal olan işletmesine giden yolun Organize Sanayi Bölgesi yetkililerince kapatılması nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Tarla yollarından işletmesine ulaşmakta zorluk çeken Çopuroğlu, çoğu zaman aracıyla kar ve çamura saplanarak saatlerce mahsur kaldığını büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Yetkililer yolu kapattı, yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! 4 milyonluk tesis çöp olmak üzere

"DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Yetkileri göreve davet eden Çopuroğlu, "Ülkemizin ve Kırşehir'in ekonomisine katkı sağlamak için kurduğumuz işletmemizde olmaması gereken ama akıl almaz bir mağduriyet yaşıyoruz. Başka illerde ekonomiye katkı sağlayacak işletmeler el üstünde tutulurken bizler adeta zor şartlara zorlanıyoruz buna hiç bir anlam veremiyoruz bu tam anlamıyla bir akıl tutulması artık dayanacak gücümüz kalmadı artık buna en kısa zamanda bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Yetkililer yolu kapattı, yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! 4 milyonluk tesis çöp olmak üzere

MİLYONLUK TESİSLER ÇÖP OLACAK

Hiç bir siyasi ve bürokratik çekişmenin yaşanmadan neden böyle bir karar alındığını merak eden üreticiler, devletin istediği standartlarda, ülke ve bölge ekonomisine katkı sunan tesislerin yolunun kapatılmasına çözüm bulamazlarsa milyonluk tesisler çöp olacak. Binlerce hayvanın yetiştirildiği tesislere ani durumlarda veteriner dahi yetiştiremediklerini, saman nakliyesini bile yapamadıklarını belirten mağdur üreticiler yetkilileri göreve davet ediyor.

Yetkililer yolu kapattı, yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! 4 milyonluk tesis çöp olmak üzere

"YAPILAN YANLIŞLIĞI DÜZELTİN"

Bölgede mağdur olan bir cok tesis olduğu öğrenilirken başka bir üretici su ifadeleri kullandı: "Yapılan yanlışlığın gerekli idare ya da idarelerce düzeltilerek değeri yüksek koyun sütünün üretiminin devam etmesinin sağlanmasına, ayrıca bu tesisin örnek olması yolunda, faaliyetlerin sürdürülmesine katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Aksi takdirde, sahipsiz Kırşehir'imizin sahipsiz iş adamları olarak kalmaya devam edeceğiz. Hayata tek pencereden bakıp çözüm ve alternatif üretemeyen beceremeyen idare edicilerin, makamlarını terk edip boşalan koltuklara da şehrimize sahip çıkabilecek çözüm odaklı bireylerin görev almalarına yardımcı olmalarını temenni ediyorum. Aksi halde işgal ettikleri makamları boş bıraksalar daha faydalı olacağını düşünüyorum."

Yetkililer yolu kapattı, yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! 4 milyonluk tesis çöp olmak üzere
Yetkililer yolu kapattı, yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! 4 milyonluk tesis çöp olmak üzere
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Kırıkkale, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yetkililer yolu kapattı, yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! 4 milyonluk tesis çöp olmak üzere - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yetkililer yolu kapattı, yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! 4 milyonluk tesis çöp olmak üzere - Son Dakika
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