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YHT personeli ile host ve hosteslerine "akademik" eğitim verilmeye başlandı - Son Dakika

YHT personeli ile host ve hosteslerine "akademik" eğitim verilmeye başlandı

14.12.2021 12:31
YHT personeli ile host ve hosteslerine "akademik" eğitim verilmeye başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık AŞ ile THY Havacılık Akademisi arasında yapılan iş birliği kapsamında, YHT işletmeciliğinden sorumlu personel, 165 host ve hostes ile kabin personeline 1 yıllık eğitim verilmeye başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık AŞ ile THY Havacılık Akademisi arasında yapılan iş birliği kapsamında, YHT işletmeciliğinden sorumlu personel, 165 host ve hostes ile kabin personeline 1 yıllık eğitim verilmeye başladı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, THY Havacılık Akademisi ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında sunulan eğitimlerin başlama töreninde yaptığı konuşmada, son 19 yılda gerçekleştirilen yatırımlar sonucu, dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi olduklarını söyledi. Halen Ankara- Eskişehir, Ankara- İstanbul, Ankara- Konya, Konya-İstanbul olmak üzere 4 güzergahta YHT işletmeciliği yaptıklarını belirten Pezük, ayrıca YHT bağlantılı otobüs ve tren seferleriyle birçok şehre olan seyahat sürelerinde önemli oranlarda kısalmalar sağladıklarını bildirdi. Pezük, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü olarak 13 il ile ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 44'ünü kapsayan 1213 kilometrelik YHT ağında günde 42 seferle 23 bin yolcuya hizmet verdiklerini aktardı.

YHT'lerle bugüne kadar yaklaşık 60 milyon yolcu taşıdıkları bilgisini veren Pezük, inşası devam eden yüksek hızlı ve hızlı demir yolu hatlarının devreye girmesiyle bugün 12 bin 803 kilometre olan demir yolu hat uzunluğunun 2023'te 17 bin 500 kilometreye ulaşacağını kaydetti.

Pezük, YHT filosunun 31'e ulaşmasıyla seferlerin artırılması çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekerek, çalışmalarla ilk etapta günlük YHT yolcu sayısının 30 bine, daha sonra 40 binlere çıkarılmasının mümkün hale gelebileceğini dile getirdi.

"Eğitimlerin hizmetlerimizde fark yaratacağına inanıyoruz"

Yolcularla birebir irtibat halinde olan çalışanların bilgi ve becerilerinin, hizmet kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Pezük, nitelikli insan kaynağının hizmet kalitesine olumlu yönde katkı sağlayacağı bilinciyle eğitim çalışmalarına her zaman önem verdiğini anlattı.

Bu kapsamda çalışanların işe başlamalarından emekliliklerine kadar ihtiyaç analizleri doğrultusunda belirli periyotlarla eğitime tabi tutulduklarını belirten Pezük, YHT işletmeciliğinde görev alan host ve hosteslerin, mesleklerinin gerektirdiği bilgiye, beceriye sahip olmalarının kurumun marka değeri için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Pezük, kuruluşun görünür yüzü olan ve kurumsal imajı konusunda yolcularda ilk algıyı oluşturan host ve hosteslerin mesleklerinin gerektirdiği standartlara sahip olmasının işletmecilik faaliyetlerine ve müşteri memnuniyetine olumlu katkılar sağlayacağına işaret ederek, host ve hosteslerin, yolcularla kurdukları etkileşimin, beklenmedik olaylardaki kriz yönetiminin, seyahat esnasında ihtiyaç duyulan ilk yardım uygulamaları başta olmak üzere çok yönlü bilgi ve deneyime sahip olmalarının beklendiğini bildirdi.

Bu anlayışla 21. yüzyılın ulaşım aracı olan ve uçakla yarışır noktaya gelen YHT işletmeciliğini daha ileri noktaya taşımanın, tüm host ve hosteslerin müşteri memnuniyeti odaklı görev yapmalarını sağlamanın en önemli hedefleri olduğunu dile getiren Pezük, şöyle konuştu:

"Bu yetkinliği sağlamak için dünyanın en iyi eğitimini veren kurumlarından birisiyle çalışmaya başlıyoruz. Dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinden biri olmayı başaran gururumuz THY'nin kabin memurlarını eğiten, bununla da kalmayıp dünyanın birçok hava yolu şirketine eğitim veren THY Havacılık Akademisinin YHT'lerde verdiğimiz hizmetlerde fark yaratacağına inanıyoruz."

"Eğitim sürecinden tüm kabin personelimizin faydalanmasını sağlayacağız"

Pezük, bu alanda kalitesini ispat eden THY Havacılık Akademisi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Tüm olağan ve olağan dışı durumlarda uygulanması gereken standartların aktarıldığı eğitime YHT işletmeciliğinden sorumlu personelimiz ile165 host ve hostesimiz katılacak. Bir yıl sürecek eğitim sürecinden tüm kabin personelimizin faydalanmasını sağlayacağız. Eğitimlerini tamamlayan kabin personelimiz, YHT'lerdeki görevleri esnasında ortaya çıkabilecek her türlü olağan dışı durumla baş edebilecek bilgi ve deneyime sahip olacak." değerlendirmesinde bulundu.

THY Havacılık Akademisi Eğitim Başkanı Müjdat Uludağ da ülkenin iki güzide kurumu arasında yapılan iş birliğinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, her iki kurumun tecrübelerinin paylaşılacağı bu platformun THY ve TCDD Taşımacılık AŞ'ye katkı sağlayacağını kaydetti.

Türk Hava Yolları, Togo Cumhuriyeti, Eskişehir, Havacılık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi YHT personeli ile host ve hosteslerine 'akademik' eğitim verilmeye başlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: YHT personeli ile host ve hosteslerine "akademik" eğitim verilmeye başlandı - Son Dakika
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