Yıl sonu dolar kuru tahmini yükseldi - Son Dakika
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Yıl sonu dolar kuru tahmini yükseldi

23.05.2022 10:39
Yıl sonu dolar kuru tahmini yükseldi

Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, Mayıs ayı anket döneminde 17,57 TL oldu.

Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, Mayıs ayı anket döneminde 17,57 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. 2022 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2022 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,75 ihtimalle yüzde 31-34,99 aralığında, yüzde 17,60 ihtimalle ise yüzde 35-38,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,05'inin beklentilerinin yüzde 31-34,99 aralığında, yüzde 19,05'inin beklentilerinin ise yüzde 35-38,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2022 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,17 ihtimalle yüzde 14-17,99 aralığında, yüzde 19,93 ihtimalle ise yüzde 22-25,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,77'sinin beklentilerinin yüzde 14-17,99 aralığında, yüzde 25,64'ünün beklentilerinin ise yüzde 18-21,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve Mayıs ayı anket döneminde yüzde 14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve Mayıs ayı anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, Mayıs ayı anket döneminde 17,57 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve Mayıs ayı anket döneminde yüzde 4 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tüketici fiyat endeksi, Türk Lirası, Döviz Kuru, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıl sonu dolar kuru tahmini yükseldi - Son Dakika


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