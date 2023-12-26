Otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü. Hükümetin aldığı tedbirler sonrası stok araçlar piyasaya çıkmaya başlarken, fiyatlar da duruldu. Çeşitli kampanyalar başlatan firmalar, yıl sonu olması nedeniyle fiyatlarda yüzde 20-25'e varan indirimler yaptı.
Fiyat düşüşü sonrası otomobil piyasası yeniden hareketlenmeye başladı. Araç satın almak isteyen bir çok kişi güncel fiyatları araştırıyor.
Sıfır otomobil almak isteyenler için firmaların yayınladığı listelerden en ucuz otomobilleri derledik. İşte markaların Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobilleri:
Son Dakika › Ekonomi › Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller - Son Dakika