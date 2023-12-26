Fiyatlar 710 bin TL\'den başlıyor! İşte Türkiye\'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

1tane Ikıtane:

YAZIK ULKEMIZE AVRUPADA BU ARABALAR BIN ERO 3BIN 5 BIN ERO EN PAHALISI 29NIN ERO BIZIM TURKİYEDE MILIYAR TRILYAR YAZIK AVRUPADA ARABA COK UCUZ TURKİYEDE BOYLE OLMASI GEREKIYO YANİ ARABININ HICBIR DEGEI OLMAMASI GEREK HERKES ARABA BINSIN ISTEDIGI MARKA ARABANINİ DEGERI DUŞMELIDIR CUNKU ARABA DAHA KIMSE ALMIYOR TURKİYEDE ARABA FABRIKALARI KAPANIYO ÇÖKUYO SADECE TOGG URETIM BAŞLATI DIGER FABRIKALAR İŞÇİ CIKARTIYO FORD OTOSAN BATTI