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Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller - Son Dakika
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Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Hükümetin aldığı tedbirler ve stok araçların piyasaya sürülmesiyle otomobil piyasasında fiyat artışları dururken, indirim dönemi başladı. Yıl sonu nedeniyle kampanya başlatan firmalar fiyatları yüzde 25'lere kadar düşürdü. Şu an en ucuz sıfır otomobil 710 bin TL ile Hyundai i10. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobillerin listesi.

Fiyatlar 710 bin TL\'den başlıyor! İşte Türkiye\'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
26.12.2023 - 14:58,  Güncelleme: 15:26
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Otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü. Hükümetin aldığı tedbirler sonrası stok araçlar piyasaya çıkmaya başlarken, fiyatlar da duruldu. Çeşitli kampanyalar başlatan firmalar, yıl sonu olması nedeniyle fiyatlarda yüzde 20-25'e varan indirimler yaptı.

PİYASA YENİDEN HAREKETLENDİ

Fiyat düşüşü sonrası otomobil piyasası yeniden hareketlenmeye başladı. Araç satın almak isteyen bir çok kişi güncel fiyatları araştırıyor.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

Sıfır otomobil almak isteyenler için firmaların yayınladığı listelerden en ucuz otomobilleri derledik. İşte markaların Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobilleri:

  • Fiat Egea HB Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 854.900 TL
  • Renault Clilo equilibre 1.0 SCe 65 hp: 852.000 TL
  • Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg: 837.900 TL
  • Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 hp - 5 İleri Manuel: 825.200 TL
  • Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style: 825.000 TL
  • Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel: 799.000 TL
  • Fiat EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HPBenzinli: 794.900 TL
  • Fiat Panda City1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli: 792.900 TL
  • Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin: 780.000 TL
  • Yeni Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 710.000 TL
YORUMLAR (5)
  • tolga karabulut: Doğru 40 binlik araba 500 oldu şimdi 30 bine düştü allah akıl fıkır hıdayet zihin açıklığı versin :D Yanıtla 39 4
  • tolga karabulut: Almanya da arkadaşım 2021 bmw aldım 4/5 bin euro peşinat aylık 250€ taksitle biz burda 250? taksitle lastik alamayız alım gücünü siz düşünün ama akmallara göre uçuyoruz ama tersten :D Yanıtla 25 3
  • Uğur RİZE: İnsallah dahada düser yatırım aracı para be altındır araba degil Yanıtla 20 4
  • Serdar gr: saçma sapan haber yapıyorsunuz fiyatları ndüştüğü yok arttı hala en düşük donanımlı versiyonları verip durmayın. bıkmadınızmı Yanıtla 21 0
  • 1tane Ikıtane: YAZIK ULKEMIZE AVRUPADA BU ARABALAR BIN ERO 3BIN 5 BIN ERO EN PAHALISI 29NIN ERO BIZIM TURKİYEDE MILIYAR TRILYAR YAZIK AVRUPADA ARABA COK UCUZ TURKİYEDE BOYLE OLMASI GEREKIYO YANİ ARABININ HICBIR DEGEI OLMAMASI GEREK HERKES ARABA BINSIN ISTEDIGI MARKA ARABANINİ DEGERI DUŞMELIDIR CUNKU ARABA DAHA KIMSE ALMIYOR TURKİYEDE ARABA FABRIKALARI KAPANIYO ÇÖKUYO SADECE TOGG URETIM BAŞLATI DIGER FABRIKALAR İŞÇİ CIKARTIYO FORD OTOSAN BATTI Yanıtla 7 1

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SON DAKİKA: Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller - Son Dakika
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