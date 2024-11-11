Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu

Ekonomi

Milli Piyango'nun 2025 yılında yapacağı 'yılbaşı çekilişi'nde büyük ikramiye tutarı belli oldu. Büyük ikramiye tam bilete isabet etmesi durumunda tam 600 milyon TL kazandıracak. Geçtiğimiz sene 400 milyon TL olan büyük ikramiye tutarının, bu yıl kazanan talihli, Cumhuriyet tarihinin de en büyük ikramiyesini elde etmiş olacak.

BİLETLER NE KADAR?

Öte yandan, milli piyango yılbaşı çekilişinin özel bilet fiyatlarını da duyurdu. Buna göre, şansını denemek isteyenler için tam bilet 600 TL, yarım bilet 300, çeyrek bilet ise 150 TL'den satışa sunulacak.

PARANIN TAMAMI DAĞITILACAK

Önceki senelerde olduğu gibi bu sene de toplanan paranın tamamı dağıtılacak. Büyük ikramiyenin herhangi bir bilete çıkmaması durumunda ise çekiliş, bir bilete isabet edene değin yinelenecek.

YÜZDE 10 VERGİ KESİNTİSİ

Geride kalan senede yapılan düzenlemeyle Milli Piyango oyunlarında uygulanan vergi oranı yüzde 10'a indirilmişti. Bu sene de aynı oran uygulanacak. Büyük ikramiyenin tam bilete isabet etmesi halinde 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan kişi, 60 milyon TL vergi kesintisiyle 540 milyon TL elde edebilecek.