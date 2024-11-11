Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu

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Milli Piyango'nun 2025 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tutarı belli oldu. Eğer büyük ikramiye tam bilete isabet ederse talihli tam 600 milyon TL kazanacak.

11.11.2024 15:45  Güncelleme: 16:07
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Milli Piyango'nun 2025 yılında yapacağı 'yılbaşı çekilişi'nde büyük ikramiye tutarı belli oldu. Büyük ikramiye tam bilete isabet etmesi durumunda tam 600 milyon TL kazandıracak. Geçtiğimiz sene 400 milyon TL olan büyük ikramiye tutarının, bu yıl kazanan talihli, Cumhuriyet tarihinin de en büyük ikramiyesini elde etmiş olacak.

BİLETLER NE KADAR?

Öte yandan, milli piyango yılbaşı çekilişinin özel bilet fiyatlarını da duyurdu. Buna göre, şansını denemek isteyenler için tam bilet 600 TL, yarım bilet 300, çeyrek bilet ise 150 TL'den satışa sunulacak.

PARANIN TAMAMI DAĞITILACAK

Önceki senelerde olduğu gibi bu sene de toplanan paranın tamamı dağıtılacak. Büyük ikramiyenin herhangi bir bilete çıkmaması durumunda ise çekiliş, bir bilete isabet edene değin yinelenecek.

YÜZDE 10 VERGİ KESİNTİSİ

Geride kalan senede yapılan düzenlemeyle Milli Piyango oyunlarında uygulanan vergi oranı yüzde 10'a indirilmişti. Bu sene de aynı oran uygulanacak. Büyük ikramiyenin tam bilete isabet etmesi halinde 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan kişi, 60 milyon TL vergi kesintisiyle 540 milyon TL elde edebilecek.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu

Ekonomi, Yılbaşı, Gündem, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Tarık yücel:
    Şisal sanş oyunları kimseye o kadar para vermez. çıkartır kendi adamına para yine kasada. boşa bilet alıp hayal kurmayın... 41 0 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Tüpçüyü daha ne kadar zengin edeceklerine karar verecek hayalperest ve dahi ülkenin üçkağıtçı halinden bihaber insanlar... 31 0 Yanıtla
  • Abdulselam Gelturan:
    tüpçü geldiğinden beri amorti bile çıkmıyor. 27 0 Yanıtla
  • İsmail Akyürek:
    Bu kez bilet papua yeni gineden satılır büyük ikramiye oraya çıkar 19 0 Yanıtla
  • Ahmet yesil:
    yeri belli, milleti kandırmasınlar. 8 1 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    o para bana gelirse kişiliğim bozulur 6 3 Yanıtla
  • Mehmet Bodur:
    bu seferde azerbancana cikar yada akp ye yakin birine hic satilmasa hic almayak ölmeyızbu gune kadar sans oyunurla büyümedik 7 1 Yanıtla
  • DANS TWERK:
    Alma aldırma. Tüpçüyü zengin etme. 7 0 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    talihli kim ??? sarı çizmeli Mehmet Ağa hiç umutlanma.. 5 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    İkramiye Devlete Çıkacak 3 0 Yanıtla
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