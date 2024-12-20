Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba - Son Dakika
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Ekonomi

Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba

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Yılbaşında gerçekleştirilecek Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne sayılı günler kaldı. Son 3 yıldır büyük ikramiyenin kimseye isabet etmediğini hatırlatan ve durum üzerine dağıtım garantisi verildiğini belirten bir vatandaş, "Maalesef bu sene dağıtacak galiba. Meksika'ya çıkmazsa tabi" dedi.

20.12.2024 18:26  Güncelleme: 19:13
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31 Aralık 2024 gecesi gerçekleştirilecek Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi' nde büyük ikramiyenin hayalini kuranlar, çeyrek, yarım ve tam biletlere yoğun ilgi gösterdi. Büyük ikramiyesi 600 milyon TL olan yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala, Milli Piyango bayilerinde yoğunluk yaşandı.

"MAALESEF BU SENE DAĞITACAK GALİBA..."

Bayilerde yaşanan yoğunluğun aksine sisteme tepkili olan vatandaşlar da vardı. Son 3 yıldır büyük ikramiyenin kimseye isabet etmediğini hatırlatan ve durum üzerine dağıtım garantisi verildiğini belirten bir vatandaş, "Maalesef bu sene dağıtacak galiba. Meksika'ya çıkmazsa tabi" dedi.

Vatandaş büyük ikramiyeden \'umutlu\': Maalesef bu sene dağıtacak galiba

Ekonomi, Yılbaşı, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ferhat eser:
    oğlum bırakın bu işleri gidin camiye 2 rekat namaz kılın 26 5 Yanıtla
  • Alparslan:
    Demirören günahini vermez 23 0 Yanıtla
  • ECİL:
    Haram haram geçin bu işleri 17 5 Yanıtla
  • Remzi Üstbaş:
    siz yemeyin haramdır biz yeriz diyor Reis:) 13 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Devlet Kazanacak Kasaya Koycak Paraları 10 3 Yanıtla
  • Hüseyin Çelik:
    haram haram sevap kazanacaz diye günaha girmeyin 7 3 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    haram 6 3 Yanıtla
  • xFeaxy null:
    yine cekiliste cemberin altinda biri durur dikkatli izlemek lazim:)) 8 1 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    kavurmada dağıtacaklarmıs koşun. 6 1 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    onlar adama para verirmi be 7 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba - Son Dakika
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