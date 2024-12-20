Vatandaş büyük ikramiyeden \'umutlu\': Maalesef bu sene dağıtacak galiba

Ekonomi

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31 Aralık 2024 gecesi gerçekleştirilecek Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi' nde büyük ikramiyenin hayalini kuranlar, çeyrek, yarım ve tam biletlere yoğun ilgi gösterdi. Büyük ikramiyesi 600 milyon TL olan yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala, Milli Piyango bayilerinde yoğunluk yaşandı.

"MAALESEF BU SENE DAĞITACAK GALİBA..."

Bayilerde yaşanan yoğunluğun aksine sisteme tepkili olan vatandaşlar da vardı. Son 3 yıldır büyük ikramiyenin kimseye isabet etmediğini hatırlatan ve durum üzerine dağıtım garantisi verildiğini belirten bir vatandaş, "Maalesef bu sene dağıtacak galiba. Meksika'ya çıkmazsa tabi" dedi.