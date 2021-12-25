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Yılbaşı panayırı misafirlerini bekliyor - Son Dakika

Yılbaşı panayırı misafirlerini bekliyor

25.12.2021 14:02
Yılbaşı panayırı misafirlerini bekliyor

Bodrum Belediyesi Kadın Danışma ve Eğitim Merkezi Eşitlik Birimi ile Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi'nin katkılarıyla düzenlenen yılbaşı panayırı, Bodrum Halk Eğitim Merkezi'nin önündeki alanda devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Kadın Danışma ve Eğitim Merkezi Eşitlik Birimi ile Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi'nin katkılarıyla düzenlenen yılbaşı panayırı, Bodrum Halk Eğitim Merkezi'nin önündeki alanda devam ediyor. Evinde üreten kadınlara, engelli vatandaşlarımıza istihdam amacıyla açılmış olan panayır, ay sonuna kadar devam edecek.

Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi ve Bodrum Belediyesi Kadın Danışma Eğitim Merkezi'ndeki kadınların üretmiş olduğu el işi ürünlerin olduğu panayırda en fazla ilgiyi 13 senedir açık olan ve el örgüsü Bodrum mandalinası satılan stant görüyor. Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi Eğitmeni Hilal Karakaş, yaptıkları bu panayırla evinde üreten kadınlara ve engellilere destek olmak istediklerini belirterek, "Bodrum Belediyesi olarak, Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın düzenlemiş olduğu yılbaşı etkinliğine biz de kadın danışma merkezi ve eşitlik birimimiz ile üreten bayanlarımıza destek olmak amaçlı yılbaşı panayır düzenledik. Hava müsaade ettikçe 10 gün boyunca açığız. Şu anda çok güzel gidiyor. Ay sonuna kadar bütün halkımızı etkinliğimize bekliyoruz" dedi.

Yaklaşık 15 standın olduğu etkinlikte stant açan Sevinç Pektaş, "Biz kadınlar olarak belediyemizin sağladığı bu imkandan çok memnunuz, çok keyif alıyoruz. Biraz para kazanıyoruz, birilerine yardım edebiliyoruz. Engellilerimiz var, yaşlılarımız var. Çok memnunuz her şeyden" diye konuştu.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği panayırın ay sonuna kadar açık kalacağı öğrenildi. - MUĞLA

Yılbaşı panayırı misafirlerini bekliyor
Yılbaşı panayırı misafirlerini bekliyor
Yılbaşı panayırı misafirlerini bekliyor
Yılbaşı panayırı misafirlerini bekliyor
Yılbaşı panayırı misafirlerini bekliyor
Yılbaşı panayırı misafirlerini bekliyor

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Halk Eğitim Merkezi, Eşitlik, Engelli, Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılbaşı panayırı misafirlerini bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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