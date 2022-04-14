'Yıldırım' meslek sahibi yapıyor - Son Dakika
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'Yıldırım' meslek sahibi yapıyor

14.04.2022 10:25
'Yıldırım' meslek sahibi yapıyor

Bursa-Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, mesleki eğitim çalışmaları çerçevesinde kursiyerlere 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği' eğitimi veriliyor.

Bursa- Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, mesleki eğitim çalışmaları çerçevesinde kursiyerlere 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği' eğitimi veriliyor.

İlçe sakinlerini iş sahibi yapacak projelerine bir yenisini daha ekleyen Yıldırım Belediyesi, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde, kırsal kalkınmayı desteklemek hedefiyle tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği Kursu açtı. Tarım İlçe Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan kurs 72 saat sürecek olup kurs sonunda fidan dikimi yapılarak kursiyerler öğrendiklerini uygulama imkanı bulacak. Tarım İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi eğitimcilerin görev aldığı 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu'nu başarıyla tamamlayan katılımcılar, tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilen tarla ve seralarda, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili hasat, harman, kurutma, standardizasyon, muhafaza ve işlenmesi alanlarında çalışabilecekleri gibi aynı zamanda kursu başarıyla tamamladıktan sonra alacakları belgelerle Bakanlığın IPARD programı çerçevesinde sağladığı bazı desteklemelerden de faydalanabilecek.

Yıldırımlı vatandaşları istihdama kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Vatandaşlarımızı iş hayatına sağlam şekilde hazırlayacak adımlar atıyoruz. Onlara İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde ücretsiz teknik eğitimler sunuyoruz. Bugüne kadar kurslarımızdan faydalanan birçok kişiyi işe yerleştirdik. Vatandaşlarımızı iş sahibi yapacak eğitimlerimizi sürdüreceğiz. 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği'ne katılan kursiyerlerimize hem eğitim hayatlarında hem de iş hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - BURSA

'Yıldırım' meslek sahibi yapıyor
'Yıldırım' meslek sahibi yapıyor
'Yıldırım' meslek sahibi yapıyor
'Yıldırım' meslek sahibi yapıyor
'Yıldırım' meslek sahibi yapıyor

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Yıldırım Belediyesi, Girişimcilik, Yıldırım, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Yıldırım' meslek sahibi yapıyor - Son Dakika


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