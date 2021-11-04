Yıldırımlı kadınlar kendileri üretip kendileri satacak

Yıldırım Belediyesi, kadınlara kendi ürettikleri el emeklerini gelire dönüştürerek aile bütçelerine katkı sağlama imkanı sunuyor.

Yıldırım Belediyesi'nin kadınlara yönelik düzenlediği "A'dan Z'ye E-Ticaret Eğitimi" Barış Manço Kültür Merkezi'nde başladı. Sosyal Medya'dan Satış ve Dijital Pazarlama ana teması ile başlayan eğitimlere Yıldırımlı kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Dört bölümden oluşan ve 200 kadın yer aldığı program kapsamında; marka algısı marka arketipleri, instagram kullanım özellikleri, algoritması, içerik üretimi ve kullanılabilecek araçlar, güncel trendler ve yenilikler, istatistik ve analiz, yeni dijital pazarlama vergi avantajları eğitimleri verilecek.

Değişen ve modernleşen dünya ile birlikte ticari faaliyetlerin de farklı bir boyuta taşındığını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hayatın her alanında olduğu gibi ekonomik ve ticari faaliyetlerin de merkezinde internet yer alıyor. Bu mecrada da her gün bir yenilik ortaya çıkıyor. Bizde YIL-MEK kursiyerlerimiz ve üreten kadınlarımızın bu gelişmelerden geri kalmaması için belli dönemlerde bu tarz eğitimler düzenliyoruz" dedi.

Yıldırım'da kadınların öncelikli hizmet grupları arasında yer aldığını da hatırlatan Başkan Yılmaz, "YIL-MEK bünyesinde 80 farklı branşta düzenlediğimiz kurslarımızla kadınlarımızın meslek sahibi olmasına katkı sağlıyoruz. Kurs tamamlandığında desteklerimiz devam ediyor. Kadınların kurslarda kazandıkları becerilerle ürettikleri ürünlerini ekonomik gelire dönüştürmeleri için kooperatifler kuruyor, eğitimler düzenliyoruz. Böylece evlerimizin direği olan kadınların ekonomik hayatın içerisinde yer alarak aile bütçelerine katkı sağlamlarına yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA