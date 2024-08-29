Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli - Son Dakika
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Ekonomi

Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli

Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli

Yıldız Yatak, mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti. Şirketin mali durumunu düzeltmesi için verilen geçici mühlet uzatıldı. Fabrika çalışanları gelecekleri ve iş güvenceleri konusunda endişeli.

29.08.2024 09:58
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Türkiye'nin önde gelen yatak üreticilerinden Yıldız Yatak, mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan eden şirketler arasında yerini aldı. 1989 yılında kurulan ve Adana'da üretim yapan firma, Türkiye'deki ekonomik krizden en çok etkilenen şirketlerden biri oldu. Yaşadığı finansal sıkıntılarla başa çıkmak için Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulunan Yıldız Yatak, bu süreçte iflasın eşiğine geldi.

FABRİKA ÇALIŞANLARI SÜRECİ ENDİŞE İLE İZLİYOR

Halk TV'de yer alan habere göre; mahkeme, firmanın mali durumunu düzeltmesi için başlangıçta 3 aylık bir geçici mühlet tanımıştı. Ancak bu süre zarfında mali durumunu iyileştiremeyen şirket, mahkemenin verdiği kararla konkordato sürecinin 2 ay daha uzatılmasıyla karşı karşıya kaldı. Yıldız Yatak'ın 5.500 metrekarelik modern üretim tesislerinde çalışanlar, bu süreci endişe içinde izlemekte.

Mahkemenin aldığı kararla ikinci konkordato süreci, 28 Ağustos itibarıyla başladı. Bu süreç, hem şirketin geleceği hem de çalışanların iş güvencesi açısından kritik bir öneme sahip.

Türkiye, 3-sayfa, Ekonomi, Adana, 3.Sayfa, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tazmanya: batan batana 8 1 Yanıtla
  • Sabri Kılıc: iflastan Kurtulacağını sanmıyorum. çünkü konkordato ilan eden şirketler genelde iflas etti sonunda düzelen 10 şirkette bir oldu haberlerden takip ettiğim kadari ile 5 1 Yanıtla

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