Yılın İlk 4 Ayında Türkiye'yi 8 Milyon 885 Bin 876 Kişi Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılının ilk 4 ayında Türkiye'yi toplam 8 milyon 885 bin 876 kişi ziyaret etti. Gelen ziyaretçilerin 7 milyon 477 bin 47'sini yabancılar oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 oranında artarak 2 milyon 574 bin 423 oldu.

Türkiye'ye geçen nisan ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 630,34 artış ile Almanya birinci, yüzde 442,04 artış ile Bulgaristan ikinci, yüzde 1446,83 artış ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi İran ve Rusya Federasyonu izledi.

4 AYLIK DÖNEMDEKİ ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AY9NI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 172,51 OLDU

Açıklamaya göre, Türkiye'nin 2022 yılı ocak-nisan döneminde ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 172,51 arttı. Söz konusu dönemde Türkiye'yi toplam 8 milyon 885 bin 876 kişi ziyaret etti. Gelen ziyaretçilerin 7 milyon 477 bin 47'sini yabancılar oluşturdu. Yurt dışı ikameti vatandaşların sayısı ise 1 milyon 408 bin 829 oldu.

Yılın ilk 4 ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 339,81 artış ile birinci, Bulgaristan yüzde 325,55 artış ile ikinci, İran yüzde 236,77 artış ile üçüncü sırada yer aldı. İran'ı sırasıyla Rusya Federasyonu ile İngiltere (Birleşik Krallık) izledi.

Nisan ayında gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il İstanbul, Antalya, Edirne, Artvin ve Muğla oldu.

1- İstanbul yüzde 37,98 (977 bin 888)

2- Antalya yüzde 25,70 (661 bin 609)

3- Edirne yüzde 13,96 (359 bin 303)

4- Artvin yüzde 4,24 (109 bin 116)

5- Muğla yüzde 4,19 (107 bin 756)

Ocak-nisan döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu ilk 5 il İstanbul, Antalya, Edirne, Artvin ve İzmir oldu:

1- İstanbul yüzde 51,92 (3 milyon 882 bin348)

2- Antalya yüzde 14,87 (1 milyon 112 bin 094)

3- Edirne yüzde 12,91 (965 bin 364)

4- Artvin yüzde 3,65 (272 bin 664)

5- İzmir yüzde 2,38 (177 bin 739)