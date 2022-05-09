Yılın İlk Çeyreğinde İkinci El Konut Satışı, Bir Önceki Çeyreğe Göre Yüzde 39 Azaldı - Son Dakika

Yapılan araştırmaya göre; yılın ilk çeyreğinde, 225 bin 626 adet ikinci el konut satışı yapıldı. Toplam konut satışının yüzde 70'ini oluşturan ikinci el konut satışı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 39 gerilerken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24'lük bir artışı ifade etti. Birinci çeyrek sonu itibarıyla Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki yıllık artış, yüzde 127'ye ulaştı. Yabancıya konut satışında ise geçen yılın aynı döneme göre yüzde 45 artış dikkat çekti.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com iş birliğiyle hazırlanan 'İkinci El Konut Piyasası Raporu' yayınlandı. Buna göre; yılın ilk çeyreğinde, 320 bin 63 adet konut satışı yapıldı. Konut satışları, 2021 yılının dördüncü çeyreğine göre yüzde 41 azalırken geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 22 artış gösterdi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞI TOPLAM KONUT SATIŞLARININ YÜZDE 70'İNİ OLUŞTURDU

Birinci çeyrekte, 225 bin 626 adet ikinci el konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile ikinci el konut satışları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 39 azalırken geçen senenin aynı döneme göre ise yüzde 24 artış göstermiş oldu. İkinci el konut satışı, toplam konut satışlarının yüzde 70'ini oluşturdu. Birinci çeyrekte, kredili konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 21'ini oluşturarak 68 bin 342 adet olarak gerçekleşti. Kredili konut satışları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 39 azalırken geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 45 artış gösterdi.

YABANCIYA KONUT SATIŞI ARTTI

Birinci çeyrekte, yabancı uyruklu kişilere toplam 14 bin 344 adet konut satışı gerçekleşti. Bu adet ile yabancıya konut satışı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 32 azalırken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artış göstermiş oldu.

TÜRKİYE GENELİNDE KONUT FİYATLARI YILLIK YÜZDE 127 ARTTI

2022 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık yüzde 127 artış oldu. İlk çeyrek itibarıyla Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin 395 TL, ortalama amortisman süresi 19 yıl, ortalama pazarlama süresi 63 gün olarak hesaplandı. En fazla konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla değer artışı olan iller ise Mersin, Aydın ve Antalya olurken konut fiyatlarının en yüksek olduğu iller ise Muğla, İstanbul ve Aydın olarak belirlendi.

İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI YÜZDE 147 ARTTI

Birinci çeyrekte, 57 bin 836 adet ile konut satışlarının yüzde 18'i İstanbul'da gerçekleşti. Konut fiyatlarının bir yılda yüzde 147 arttığı İstanbul'da ortalama metrekare satış fiyatı 12 bin 102 TL oldu. Ankara'da, 29 bin 328 adet ile birinci çeyrekteki konut satışlarının yüzde 9'u yapıldı. Konut fiyatları son bir yılda yüzde 116 artan Ankara'da ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 352 TL oldu. Konut satışlarının yüzde 6'sının gerçekleştiği İzmir'de 19 bin 112 adet satış yapıldı. Konut fiyatlarının son bir yılda yüzde 119 arttığı İzmir'de ise ortalama metrekare satış fiyatı 9 bin 448 TL oldu.

EN FAZLA STOK İSTANBUL'DA

En fazla konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla stok adedinin İstanbul'da olduğu hesaplandı. Birinci çeyrek sonu itibarıyla İstanbul'da 308 bin 402 adet konut stoku bulunuyor. Ankara'daki konut stoku 156 bin 927 adet, İzmir'deki ise 91 bin 127 adet.

EN FAZLA DEĞER ARTIŞI MERSİN, AYDIN VE ANTALYA'DA

En fazla konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla değer artışı olan iller, sırasıyla Mersin, Aydın ve Antalya oldu. Mersin'de konut fiyatlarında yıllık değer atışı yüzde 158, ortalama metrekare satış fiyatı 6 bin 172 TL. Aydın'da konut fiyatları son bir yılda yüzde 153 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 11 bin 204 TL. Antalya'da ise konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 148 ve ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 861 TL.

KONUT FİYATLARININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER MUĞLA, İSTANBUL VE AYDIN

Yılın ilk çeyreği sonu itibariyle Türkiye genelinde konut metrekare satış fiyatlarının en yüksek olduğu iller ise sırasıyla Muğla, İstanbul ve Aydın oldu.

"İKİNCİ EL KONUT SATIŞI REKOR DÜZEYE ULAŞTI"

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, "İkinci el konut satışları, toplam konut satışları içindeki payı şimdiye kadarki rekor seviye olan yüzde 70'e ulaştı. Emlak işletmeleri açısından nitelikli bir dönemi geride bırakırken artan fiyatların belli bir noktada dengelenmesi çok önemli. Gerek kiralık gerekse de satılık yeni portföyler için inşaat sektöründeki ivmelenmeye ihtiyacımız var" dedi.

"PANDEMİ, ARZ DÜŞÜKLÜĞÜ VE MALİYETLER FİYATLARI ARTIRDI"

Endeksa kurucu ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt ise şunları kaydetti:

"Son dönemde emlak sektöründeki yüksek fiyatların başlıca birkaç nedeni var; pandemi etkisi, döviz kurundaki dalgalanmalar, inşaat maliyetlerinin artması ve konut arzının talebin altında kalması. İnşaat girdi maliyetlerinin artması birinci el konut fiyatlarını yükseltirken hem talebin ikinci el konuta yönelmesine hem de piyasanın yükselmesi nedeniyle ikinci el konutta fiyat artışına neden olabiliyor. Son dönemde trendi incelediğimizde, konut piyasasındaki satışı ikinci el konutun domine ettiğini gözlemliyoruz."