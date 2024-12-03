Yıllık kira artış oranı belli oldu

Ekonomi

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla konut ve iş yeri kira artış oranları belli oldu. Konut ve iş yeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor. Böylece, kira artış oranı yüzde 60,45 oldu.

Hükümet, TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranlarını kiralarda aniden yaşanan yüksek artış nedeniyle yıl boyunca konutlarda yüzde 25 ile sınırlandırmıştı.

Bu uygulama temmuz ayı itibarıyla sona erdi ve süre uzatılmadı. Temmuz ayından itibaren kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapıyor.