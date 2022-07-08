Yılsonu dolar kuru tahmini yükseldi - Son Dakika
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Yılsonu dolar kuru tahmini yükseldi

08.07.2022 10:36
Yılsonu dolar kuru tahmini yükseldi

Yıl sonu dolar kuru beklentisi piyasa katılımcıları Temmuz ayı anket döneminde 18,99 TL oldu.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi piyasa katılımcıları Temmuz ayı anket döneminde 18,99 TL oldu. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 69,94'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,80 ihtimalle yüzde 30,00 - 36,99 aralığında, yüzde 20,51 ihtimalle yüzde 37,00 - 43,99 aralığında, yüzde 27,03 ihtimalle ise yüzde 44,00 - 50,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,51'inin beklentilerinin yüzde 30,00 - 36,99 aralığında, yüzde 26,83'ünün beklentilerinin yüzde 37,00 - 43,99 aralığında, yüzde 24,39'unun beklentilerinin ise yüzde 44,00 - 50,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 ihtimalle yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 22,04 ihtimalle ise yüzde 26,00'dan fazla artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 32,50'sinin beklentilerinin yüzde 22,00-25,99 aralığında, yüzde 25,00'ının beklentilerinin yüzde 26,00'dan fazla olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 18,89 TL iken, bu anket döneminde 18,99 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,70 TL ve 20,92 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılsonu dolar kuru tahmini yükseldi - Son Dakika

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