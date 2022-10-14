Yıpranan mobilyalar usta ellerde yenileniyor

Ordu'da yaklaşık 40 yıldır mobilya döşeme ve restorasyon işi yapan Cahit Büyük, son yıllarda işlerde artış olduğunu söyledi.

Altınordu ilçesinde yaklaşık 40 yıldır koltuk döşeme işi yapan Cahit Büyük, son yıllarda insanların artık eskiyen mobilyaları almak yerine yenilettiğini söyledi. Kumaşı yıpranan ancak iskeleti sağlam olan mobilyaların, müşterinin isteğine göre tasarlandığını ve yenileme fiyatlarının 10 bin TL'den başladığını ifade eden Büyük, maliyetin yarı yarıya düştüğü için insanların tercih ettiğini belirtti.

Geçen yıllardaki ürünlerin daha kaliteli olduğunu ancak günümüzde koltuk takımlarının çabuk yıpranmasından insanların şikayetçi olduğunu söyleyen Cahit Büyük, "Vatandaşlar karşımıza şu sorunlar ile geliyor aldıkları sıfır takımların iskeletlerinin çoğu sunta ve yay sistemi ile yapıldığı için ürünlerin çok çabuk eskidiğinden şikayetçiler. Bizde onlara söylüyoruz eski dokuma kumaşlar şimdiki akrilik kumaşlardan değişik onları kapsamıyor. Bu ürünler müşteriye ucuz geliyor. Ucuz ürünlere gittikleri için çok sorunlar ile karşılaşıyorlar ama yaptırmada bir özel sipariş oluyor yani bizim yaptığımız tamirat değil özel sipariş oluyor. Eski takımın iskeletine güveniyor modeline güveniyor bir takım değişiklikler yapıyoruz. Müşterinin sorunları ucuz kumaşlardan dolayı" şeklinde konuştu.

"Yanımızda eleman yetiştiremiyoruz"

Bu mesleğin ilerlemesi için eleman yetiştirilmesi gerektiğini ancak, meslek okullarında döşemeci mesleği ile ilgili bir bölümün olmadığını dile getiren Cahit Büyük, "Bu nesilde artık daha kaliteli ve kafiyeli eleman yok yetişmiyor. Bunun da en önemli sorunu eğitimden gelir. Eğitimin olmadığı yerde bunu da sanat, meslek okullarında kol, dal, alan olarak ayırmadıkları müddetçe bu meslek daha da ileri gitmez. Yetiştirdiğim çırakların yaşı 40'ı geçti çoğu da işi bırakıyor. Tabi ekonomik yönden mesleği kaldıramıyorlar maliyetleri çok yüksek. Benim en büyük isteğim devletin bu sanat ve meslek okullarının bu mesleğe el atması lazım bir an önce" ifadelerini kullandı.

Büyük, koltuk döşemesine talebin yoğun olduğunu vurgulayarak, "Talep var fakat yapan yaptırıyor yapamayan da taksit peşinde mağaza mağaza geziyor. Eski ürünler şimdiki ürünlerden yüzde yüz kalitelidir her yönüyle. Eski ürünler tamamıyla kalitelidir ağacın kaliteli seçilmesi önemli şimdi ise sunta yani sıkıştırılmış toz" dedi.

"Sıfırın yarı fiyatına koltuk yeniliyoruz"

Sıfır koltuk takımı ile eski takımı yenileme maliyetinin yarı yarıya olduğuna dikkat çeken Büyük, "Takım yenileme maliyeti 10 bin liradan başlıyor yukarı çıkıyor. O da mağazalarda 25 bin liraya satılan takımlara tekamül ediyor. Yani bizim yaptığımız mağazaların sattığının yarısının fiyatına denk geliyor. Yaptığım takımların hiçbir aman 15 yıldan önce bana geri döndüğünü görmedim hepsi uzun ömürlü" diye konuştu. - ORDU