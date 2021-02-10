YK Enerji kültürel mirasa sahip çıkıyor - Son Dakika
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YK Enerji kültürel mirasa sahip çıkıyor

10.02.2021 12:46
YK Enerji kültürel mirasa sahip çıkıyor

Yeniköy Kemerköy Linyit İşletmeleri sahaları içinde yer alan Belentepe, Hüsamlar, Mengefe arkeolojik kazı çalışmalarında çıkan bulgular, Türkiye'nin kültürel mirasına sahip çıkmak adına YK Enerji destekleriyle Ören Arkeopark Alanı'na taşınıyor.

Yeniköy Kemerköy Linyit İşletmeleri sahaları içinde yer alan Belentepe, Hüsamlar, Mengefe arkeolojik kazı çalışmalarında çıkan bulgular, Türkiye'nin kültürel mirasına sahip çıkmak adına YK Enerji destekleriyle Ören Arkeopark Alanı'na taşınıyor.

Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Milas Müze Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Akademisyenlerinin ve yöre halkının gayret ve çabaları ile kültür varlıkları, bilimsel belgeleme ve restorasyon çalışmalarının ardından aslına uygun biçimde taşınarak Milas Ören Arkeopark Alanı'nda meraklıları ile buluşmaya hazırlanıyor.

VALİ TAVLI İNCELEMELERDE BULUNDU

Muğla genelindeki antik kentlerdeki çalışmaları yerinde inceleyen Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş.'nin destekleriyle oluşturulan Arkeopark Alanı'nı ziyaret etti. Ziyarette, Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Yeniköy Kemerköy Linyit İşletmeleri Direktörü Muhammet Koban da hazır bulundu. Linyit madeni sahasından çıkarıldıktan sonra arkeopark alanına taşınan anıtsal mezar türlerini, tarihi zeytinyağı işliğini ilgiyle inceleyen Muğla Valisi Tavlı, Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi'den kültür varlıkları hakkında bilgi aldı.

YK ENERJİ'NİN SPONSORLUĞUNDA MİLAS ÖREN ARKEOPARK 7 FARKLI DÖNEME IŞIK TUTUYOR

Bölgedeki arkeolojik kazıların Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. destekleriyle sürdürüldüğünü belirten Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi "Kazılarda ortaya çıkarılan Erken Tunç, Geç Geometrik, Arkaik, Klasik, Helenistik, Erken Roma, Doğu Roma dönemlerine ait farklı tiplerde 75 adet mezar, dört adet zeytinyağı işliği ve iki adet konut tabanı arkeologlar tarafından kazı alanlarında bulundukları şekliyle, açık hava müzesine kurulumları yapılıyor. Anıtsal nitelikte mezarların, mimari yapıların ve bölgenin arkeolojik mirasını yansıtan ünik örneklerin yer aldığı Milas Ören Arkeopark Alanı, bünyesinde barındırdığı eserlerle birlikte tarihin tam 7 ayrı dönemine ve 4 bin 500 yıllık bir zaman diliminde yolculuk yaptırmaya hazırlanıyor. Taşıma işlemleri tamamlanınca Arkeopark Alanı'nda, etnografik ev şeklinde düzenlenecek olan karşılama merkezi, güvenlik üniteleri ve zeytinyağı atölyesi canlandırma alanı bulunacak" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR"

Yeniköy Kemerköy Linyit İşletmeleri Direktörü Muhammet Koban ise Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. olarak kültür varlıklarının korunmasına ve turizme kazandırılmasına büyük önem verdiklerini ve bu sebeple protokolün 2013 yılından bu yana başarıyla sürdürüldüğünü belirtti. Koban, ayrıca Ören Arkeopark Projesi'nin nitelik ve nicelik bakımından Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığına vurgu yaptı.

VALİ TAVLI'DAN ÖREN ARKEOPARK'A DESTEK SÖZÜ

Ören Arkeopark Alanı projesini ilgiyle inceleyen Muğla Valisi Orhan Tavlı, kültür turizmi için büyük önem taşıyan projenin bir an önce tamamlanması için destek sunacağını söyleyerek, proje ekibine başarılar diledi.


Kaynak: DHA
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Türkiye, Yeniköy, Enerji, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

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