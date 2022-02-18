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Yoğun talep üzerine tavuk çiftliği kurdu, şimdi paraya para demiyor - Son Dakika

Yoğun talep üzerine tavuk çiftliği kurdu, şimdi paraya para demiyor

18.02.2022 14:52
Yoğun talep üzerine tavuk çiftliği kurdu, şimdi paraya para demiyor

Kırıkkale'de yoğun talep üzerine köye tavuk çiftliği kuran bir yetiştirici, günlük binin üzerinde tavuklarından ürettiği yumurtayı marketlere satarak paraya para demiyor.

Kırıkkale'de yoğun talep üzerine köye tavuk çiftliği kuran bir yetiştirici, günlük binin üzerinde tavuklarından ürettiği yumurtayı marketlere satarak paraya para demiyor.

Kırıkkale'nin Hasandede köyünde keklik ve bıldırcın işiyle uğraşan Ayhan Kayalı (45), hobi olarak tavuk yetiştiriciliği yaptı. Çevresindeki yakınlarının yoğun talebi üzerine köye tavuk çiftliği kurdu. Kayalı, kurduğu çiftlik sayesinde tavuk sayısını bin 200'e kadar çıkarıp günde ortalama binin üzerinde yumurta elde ediyor. Gezen tavuk yumurtasının kolisini 35 liradan zincir marketlere pazarlıyor. Süs tavuklarının tanesini ise 20 liradan müşterilerine satıyor.

Kırıkkale'de yaşayan Ayhan Kayalı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun talep üzerine tavuk çiftliği kurduğunu ifade ederek, günlük 30 koli yumurtayı marketlere pazarladığını söyledi.

"Günlük ortalama 30 koli yumurta alıyoruz"

Gezene tavuk yetiştiriciliği işini hobi amaçlı başladığını anlatan Kayalı, "Aşırı bir arz ve talep olunca böyle bir çiftlik kurmayı planladık. İlk önce bu işte sevgi çok önemli çiftliğimizde süs tavukları da mevcut. Bıldırcınlarımız, kekliklerimiz ve yumurta tavuklarımız. Yumurta tavuğuna girmemizdeki amaçta market sahibi arkadaşlardan yoğun bir ilgi ve talep üzerine başladık. İşletmemizde şuan bin 200 yumurta tavuğumuz var. Günlük ortalama 30 koli yumurta alıyoruz" dedi.

"Bırakma dememe rağmen bıraktılar şuanda da pişmanlar"

Yaptığı işten güzel para kazandığını dile getiren Kayalı, "Şuan için güzel para kazanıyoruz. Tabi bu arada üretici arkadaşlarla iletişim halindeyiz. Çoğu bıraktı bu işi yem fiyatlarından dolayı. Bırakma dememe rağmen bıraktılar şuanda da pişmanlar. Elde etmiş olduğumuz yumurtalardan market sahibi arkadaşlara pazarlamasını yapıyoruz. Otomatik sistem bir sitem yaptık" ifadesini kullandı.

"35 Türk lirasından bizden çıkışı var"

Süs tavuklarından elde ettiği yumurtaları da 20 liradan sattığını belirten Kayalı, "Süs tavuğu genellikle hobi amaçlı beslenen tavuklar. Tabi onların bakımı biraz daha ilgi ve alakaya dayalı onların yumurta fiyatları da değişiyor. 15 liraya olan var 20 liraya olan var. Yumurta tavuğunda koli bazında ticaretini yapıyoruz. 35 Türk lirasından bizden çıkışı var. Tabi markete yansıyana kadar onlarda kar marjını üstüne ekleyerek satışa çıkartıyorlar. Şuan her şey çok güzel hiçbir sıkıntımız yok. Para da kazanıyoruz. Önerimdir bu işi rahatlıkla yapabilirler" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

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Kırıkkale, Hasandede, Yumurta, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yoğun talep üzerine tavuk çiftliği kurdu, şimdi paraya para demiyor - Son Dakika Ekonomi


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