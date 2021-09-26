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Yöneticiliği bırakarak Romanov koyun yetiştirmeye başladı - Son Dakika

Yöneticiliği bırakarak Romanov koyun yetiştirmeye başladı

26.09.2021 14:37

Yöneticiliği bırakarak Romanov koyun yetiştirmeye başladı Çiftliğindeki 100 koyun 800 oldu Kuzu makinesi koyunlar fabrika gibi üretim yapıyor İstanbul'da uzun yıllar ticaret ve yöneticilik yaptıktan sonra 'Romanov Koyun' üretimi işine giren Sakaryalı besici İrfan Boz, pandemi sonrasında...

Yöneticiliği bırakarak Romanov koyun yetiştirmeye başladı

Çiftliğindeki 100 koyun 800 oldu

Kuzu makinesi koyunlar fabrika gibi üretim yapıyor

SAKARYA - İstanbul'da uzun yıllar ticaret ve yöneticilik yaptıktan sonra 'Romanov Koyun' üretimi işine giren Sakaryalı besici İrfan Boz, pandemi sonrasında Ukrayna'dan tekrardan getirdiği koyunların yavrulaması için gün sayıyor. 100 koyunla başladığı çiftlikte kuzular ile birlikte sayının 800'lere kadar yükseleceğini aktaran Boz, 'Romanov Koyun' üreticiliği hakkında bilgiler de verdi.

Yaklaşık 30 yıldır İstanbul'da ticaret, yöneticilik yaptıktan sonra Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 'Romanov Koyun' üretim çiftliğini kuran İrfan Boz, Marmara Bölgesi'nde romanov koyun üretimini başlatan ilk isimler arasında yer alıyor. Çiftliği yaklaşık 5 sene önce Kocaali ilçesinde kuran Boz, ilk olarak Ukrayna'dan 95 dişi 5 koç olmak üzere 100 tane Romanov koyunu aldı. Boz, yılda iki kez doğum yapan ve her doğumda beşize kadar yavru veren 'Romanov' koyunlarını yetiştirmeye devam ediyor. Adeta kuzun makinesi olan 'Romanov' cinsi koyunun üreticiliğini üstlenen İrfan Boz, gerçekleştirdiği ticaret ile hem ülkeye katkı yapmak hem de bulunduğu bölgeye hayvancılığı aşılamak istiyor.

Korona virüs sonrasında ülkeler arası gidiş ve gelişlerde oluşan sıkıntılar neticesinde ara verilen ithalat ile ihracatın kontrollü şekilde tekrardan başlaması ile birlikte Ukrayna'ya giderek koyunları tekrar getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İrfan Boz, üretim ve satışlarına kaldıkları yerden devam ettiklerini ifade etti. Boz'un ilk başta 100 koyunla başladığı işinde şuanda ise yavrulayacak koyunlar ile birlikte sayının 800'lere ulaşması bekleniyor.

Doğum ile koyun sayısı 800 olacak inşallah

Korona virüs sebebi ile koyunları bir buçuk senedir beklediklerini aktaran Boz, "Koyunlarımızı daha yeni getirdik. Yaklaşık bir buçuk senedir bekliyoruz koyunların buraya gelmesini. Bilindiği üzere korona virüs hastalığı ile birlikte yurt dışına bakanlık heyet göndermedi, koyun giriş ve çıkışları yasaklandı. O yüzden biz bu koyunları kendi imkan ve şartlarımız ile daha yeni getirdik. Gelen koyunlarımızın tamamı gebe ve bazıları doğurdu yollarda. Doğumlar 1 hafta 10 gün içerisinde başlayacak nasip olursa. Birkaç ay sonra buralar kuzu dolacak. 700-800 tane hayvanımız olacak inşallah" dedi.

Bu hayvanın üzerine güneş vurmamalı

Koyunun yetiştirilmesi hakkında bilgiler veren İrfan Boz, "Türkiye'nin her ikliminde yetişebilir bu hayvan. Çünkü bu hayvanın yaşadığı yer 6 ay kış, 6 ay yaz. Ama ne yazı, ne de kışı Türkiye'ye benzer. Bu hayvan soğuk iklim hayvanı. Alıyorlar bu hayvanı ve normal ahıla koyuyorlar. Mesela bizim de ahır ve ahılımız var ama buraların içerisinde gölgelik olmazsa olmaz. Yazın bu hayvanın üzerine güneş kolay kolay vurmamalı. Hayvanı sevdikçe huzurlu olur, sevmezsen zaten bu işi yapamazsın" diye konuştu.

Hayvana şefkat ve sevginle bakacaksın

Koyundan istenilen verimin alınması konusunda beslenmenin önemine dikkat çeken Boz, "Aynı insan gibidir bu hayvan; sabah 6'da bu hayvan kalkar, hayvanın 6'da bütün yemini vereceksin. Bu hayvan 9'a kadar kuru yiyecek. Örnek veriyorum; bu koyunun en güzel yemi yoncadır, hayvan gebe içerisinde yavrusu var süt yapar. 9'da tekrar ota gider hayvan yeşile, 11-12'ye kadar otlar ve 12'den sonra tekrar ahıra girer yatmak, istirahat için. Saat 4'de ise hayvan tekrar ahırdan çıkar ve akşam ezanına kadar yeşillikte hayvanı otlatacaksın. Tekrar akşam ezanına yakın hayvan geldiğinde, yemliklerinde yem olacak. Yavru doğduktan sonra kesinlikle yalamak için hayvanın önüne vermeyeceksin. Üretim yapıyoruz, ortalama 2 veya 3 diyor ve kar amaçlı düşünüyoruz, bu hayvandan verim alman için bunları yapman lazım. Yavru doğduğu zaman, yavruyu dışarıda kurulayacak ve temizleyeceksin, aşısını yapacaksın. Anne nasılsa, koyunda bir annedir, hayvan gözüile bakmayacaksın. Hayvana, anne gözü ile şefkat ve sevginle bakacaksın. Neticede romanov koyununun üretiminde 1'e 4'e kadar kazanırsın. Bu hayvana sağlıklı şekilde bakarsan, sıcaktan ve soğuktan korursan hayvan sana o zaman verim verir. Bir laf vardır halk arasında; saldım çayıra, Mevlam kayıra bu iş olmaz" şeklinde konuştu.

Koyunları Ukrayna'dan alıyoruz

Romanov koyunu üretmek isterken mağduriyet yaşayan vatandaşlara da önerilerde bulunan üretici İrfan Boz, "Romanov koyunu üretmek isteyen arkadaşlarımıza önerilerim ve tavsiyelerim hakiki romanov koyunu üreten çiftlikten romanov koyunu alsınlar. Romanov koyunu üretmek isteyen arkadaşlar başka herhangi bir yerden pazardan, piyasadan bu koyunu almasınlar. Gidip romanov koyunu üreten bir çiftliği bizzat kendi gözleri ile görsünler, melez olmaması ve ırkı bozulmaması lazım. Biz kendi adımıza iddialıyız romanov koyun üretiyoruz. Ukrayna'dan gidiyoruz hakiki romanov koyununu buluyoruz. Sonra bütün aşılarının tamamını yaparak tekrar kontrolleri yapıldıktan sonra çiftliğimize gebe olarak getiriyoruz. ve burada hiç melez olmadan hiç başka bir koyun içerisine katmadan üretime başlıyoruz. Ben Türkiye'de üretim yapmak isteyip mağdur olan insanları uyarmak için söylüyorum bunları" ifadelerini kullandı.

Kazançlı yatırım, vatandaşlara tavsiye ediyorum

Diğer koyunlara göre 'Romanov Koyunu'nun etinin lezzetinin daha güzel olduğunu ve kokusu olmayan bir cins olduğunu sözlerine ekleyen Boz, "Koyun, 6'ya kadar yavru vermektedir. Bu işin teknik bilgisine sahip olmak lazım. Ben 100 koyunla başladığım işi büyüterek sayıyı 800'e çıkarttım. Allah nasip ederse yeni getirdiğim 300 koyundan güzel bir sürü oluşturacağım. Vatandaşlara bu kazançlı yatırımı önererek tavsiye ediyorum. Hem ülke hem de milletime kazanç sağlama amacı ile yapıyorum bu işi" dedi.

Yöneticiliği bırakarak Romanov koyun yetiştirmeye başladı
Yöneticiliği bırakarak Romanov koyun yetiştirmeye başladı
Yöneticiliği bırakarak Romanov koyun yetiştirmeye başladı
Yöneticiliği bırakarak Romanov koyun yetiştirmeye başladı

İstanbul, Ukrayna, Fabrika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yöneticiliği bırakarak Romanov koyun yetiştirmeye başladı - Son Dakika Ekonomi


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