Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve MY Executive tarafından kurumların güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmaları amacıyla hayata geçirilen 'Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı' başladı.

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye'de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve iş dünyasının bağımsız yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici ihtiyaçlarını karşılayan MY Executive iş birliğiyle hayata geçirilen 'Yönetim Kurullarının Güçlendirilmesi Programı'nın ikinci bölümü olan 'Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı' düzenlenen açılış töreniyle başladı. Çevrim içi olarak düzenlenen programın açılış konuşmalarını; TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın ve Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir yaptı.

"Daha güçlü bir Türkiye için birlikte hareket etmeliyiz"

Dünyanın yeni bir düzene evrildiği bu dönemde klasik iş yapma şekillerinin de geride kaldığını söyleyen TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, "Bu dönüşüm sürecinde kritik bir rol üstlenen yönetim kurulu üyelerinin alışkanlıklarını değiştirmesi, yeni beceriler kazanması, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini esas alan kurumsal yönetim üzerine kurulu bir yapı inşa etmeleri gerekiyor. Bunu şirket, kültürlerine adapte edebilen şirketler riskleri önceden görüp aksiyon alarak, şirketlerin başarısını, sürdürülebilirliğini, güvenini ve itibarını koruyor" diye konuştu.

Yaşanacak değişimin yalnızca şirketleri değil, ülkenin ekonomik gelişimini ve toplumun refahını da olumlu etkileyeceğini vurgulayan Saka, şöyle devam etti: "Eğer içinde bulunduğumuz ekosistemde bir aksilik varsa bu durum şirketlerimizi ve kurumlarımızı da sınırlayacaktır. Dolayısıyla iktisadi olarak çok daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu kapsamda şirketlerimizin güçlü bir yapı oluşturması için programımıza destek olan iş insanlarımıza, profesyonel yöneticilerimize ve programda yer alarak değişimi başlatan katılımcılara teşekkür ediyorum."

"Güçlü yönetim kurulları, güçlü şirketler ve güçlü bir ülke ekonomisi anlamına geliyor"

Şirketlerdeki yönetim kurulu yapısının, sürdürülebilir başarının anahtarı olduğunu ifade eden MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın, "Doğru oluşturulmuş ve güçlü bir yönetim kurulu, bu anahtar görevi hem kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesinde oynadığı rol hem de şirketin geleceğine verdiği yön sayesinde yerine getiriyor. Güçlü yönetim kurulları, güçlü şirketler ve güçlü şirketler de güçlü bir ülke ekonomisi anlamına geliyor. TKYD, MY Executive ve Galatasaray Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığımız Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programımızın temelinde de bu anlayış bulunuyor. Toplam 16 hafta sürecek bu programda; iş dünyasının çok değerli liderleri, profesyonelleri ve ekonomi basınının çok kıymetli temsilcileri de bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşmak üzere gönüllü olarak yer alıyor. Önemli bir ihtiyaca, çok güçlü bir şekilde cevap veren programımızın katılımcıları; görev alacakları birçok şirketin, kurum ve kuruluşun sürdürülebilir başarısına çok değerli katkılar sağlayacak. Ülkemizde kurumsal yönetişim ilkeleri uygulamalarının yaygınlaşmasında ve gelişiminde önemli bir rol oynayacağına inandığım programımıza katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

"Program ülkemizin şirketlerinin nesilden nesile yaşamalarına vesile olacak"

Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir ise programın açılış konuşmasında şunları söyledi: "Fakülte olarak, bu programın katılımcılara büyük faydalar ve tecrübeler sağlayacağına inanıyoruz. Bunun yanında yönetim kurulu üyelerinin geliştirilmesinin şirketleri de geliştireceğinin bilincindeyiz. Bu bakımdan programın, ülkemizin şirketlerinin sürdürülebilirliklerine, nesilden nesile yaşamalarına ve iyi yönetilmelerine vesile olacağını düşünüyoruz. Öte yandan, şirketlerimizin kurumsal yönetim ilkelerini benimsemeleri, ülkemizin ekonomik ve toplumsal yaşamına da büyük etkiler yapıyor. Biz de üniversite ve fakülte olarak gerek akademik çalışmalarımızla gerekse araştırma merkezlerimiz vasıtasıyla akademik bilgiyi iş yaşamı pratiklerine evirerek bu sürece katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yönetim kurulu simülasyonlarını katılımcılarla birlikte gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyuyor, programın katılımcılara, şirketlerimize, iş yaşamına ve ülkemiz ekonomisine faydalar sağlamasını temenni ediyoruz."

İş dünyasından programa destek

Verilen bilgiye göre, halihazırda yönetim kurulu üyesi olanlar, aile şirketlerinde yönetime katılan ya da katılmaya hazırlanan yeni nesil aile üyeleri, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday C Level yöneticiler ve yönetim danışmanlarının katıldığı 16 haftalık program; Eğitim, Tecrübe Paylaşımı Webinar'ları, Mentor-Menti Görüşmeleri ve Yönetim Kurulu Simülasyonu olmak üzere toplam dört bölümden oluşacak.

Program boyunca katılımcılar, Aclan Acar, Ahmet Cemal Dördüncü, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Duygu Yılmaz, Feyyaz Ünal, Hurşit Zorlu, Mehmet Sami, Murat Selek, Murat Ülker, Orhan Turan, Perihan İnci, Dr. Tamer Saka, Tanyer Sönmezer, Tayfun Bayazıt ve Dr. Yılmaz Argüden'in de aralarında yer aldığı farklı sektörlerden öncü isimlerin deneyim ve birikimlerinden faydalanacak.

Yönetim kurulu simülasyonları ise Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliği ile fiziki olarak gerçekleştirilecek ve tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilecek. - İSTANBUL