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Yöresel ürünler eğitim programı başlıyor - Son Dakika

Yöresel ürünler eğitim programı başlıyor

22.11.2021 11:48
Yöresel ürünler eğitim programı başlıyor

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından desteklenen "Yöresel Ürünler Pazarı Eğitim Programı" Atatürk Parkı sosyal tesislerindeki alanda başlıyor.

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından desteklenen "Yöresel Ürünler Pazarı Eğitim Programı" Atatürk Parkı sosyal tesislerindeki alanda başlıyor.

Ünye'de kadınların kendi ürettikleri yöresel ürünlerle satış yapabileceği ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilecek kurslarla beraber başarılı olan kadınlara kurs sonunda alınacak sertifikalarla satış yapma hakkı sağlanacak.

Ünye Belediyesi tarafından ilçe turizmine yönelik gelire dönüşebilecek yöresel ürünlerin üretim, satış ve sunum alanlarının planlanması, yapımı ve yönetimlerinin geliştirilmesi ve kentte yaşayan kadınların, kendi ürettikleri el emeği yöresel ürünleri ile ekonomiye katkıda bulunmaları amacıyla Doğru Karadeniz Kalkınma Ajansı TR/9020/20/ST/0036 referans numaralı "Yöresel Ürünler Hanım Eli ile Ekonomiye Dönüşüyor" projesi hazırlanmıştı. Bu proje sayesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınlara Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu, Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı eğitimi verilecek.

Eğitimi başarı ile tamamlayan kadınlar Ünye Belediyesi'ne ait olan ve Taka Balık altında bulunan Hanım Eli Pazarında kendi ürünlerinin satışını yapmaya hak kazanacak. Eğitime başvurmak isteyen kadınların Ünye Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne şahsen başvuru yapması gerekiyor. - ORDU

Halk Eğitim Merkezi, Ünye Belediyesi, Ordu, Ünye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yöresel ürünler eğitim programı başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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