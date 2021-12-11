Youtube fenomeni ölürse geliri kime kalır? Avukat Rıdvan Yıldız'dan Haberler.com'a özel açıklama

Gelişen teknoloji ile birlikte artık dijital mecralar insanoğlunun hayatında ilk sırada yerini aldı. Her işlem internetten yapılabildiği gibi, hayat adeta sosyal medya üzerinden yaşanmaya başladı.

Günümüzün en popüler ve hızlı para kazanma yolu ise dijital mecralar üzerinden gerçekleşmeye başladı. Artık bir meslek haline gelen 'Youtuber'lık; çocuk, genç ve yaşlı demeden yediden yetmişe her kesime açık kapı bıraktı. Evden ek gelir kazanma yollarından biri olarak görülen Youtuber'lık, geleceğin mesleği olarak yeni nesil meslekler arasında yerini ilk sırada aldı.

Peki Youtuber bir fenomen, hayatını kaybettiği zaman gelir hakkı kime kalacak? Haberler.com sunucusu Dicle Doğan sordu, Avukat Rıdvan Yıldız cevapladı. İşte o soru...

YOUTUBER HAYATINI KAYBEDERSE MİRASI KİME KALIR?

Yazar Avukat Rıdvan Yıldız, Haberler.com'un Youtube kanalında Dicle Doğan'ın konuğu oldu. İnternet üzerinde işlenen birçok konuya değinilen programda, geleceğin mesleği Youtube'a da yer verildi.

Dicle Doğan'ın, "Youtuberlar hayatını kaybettiği zaman mirasçıları Youtube'da devam eden gelir haklarını talep edebilirler mi?" sorusunu yanıtlayan Av. Yıldız, "Bugün hesapların devri ile ilgili Facebook'ta varis atama gibi uygulamalar var ama bu uygulamalar bizim bahsettiğimiz anlamda, yani alışık olduğumuz "ev kaldı, mirasçılara geçti" noktasında değil. Ama zaten soru şurada çıkıyor: Sosyal medya hesapları kimin? Şimdi sosyal medya sözleşmelerini incelediğimiz de, bu hesapların tüm hakları için sözleşme diyor ki, hesapların tüm hakları bana ait, istersem kapatırım ve sen hiç bir hak talep edemezsin. Çok sert maddeler var. Sözleşmeye aykırı davranıldığı zaman hesap kapatılabilir." dedi.

YENİ BİR DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR

Buradaki kritik noktalardan birisi de şu diyen Yıldız, "insanlar vefat ettiğinde sosyal medyada mirasçılarına ekonomik gelirleri, hakları, evleri ve arabaları her neyse kalır. Burada da bir ekonomik değer var. Bu ekonomik değerin ben mirasçılara geçmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunun dijital mülkiyet ve dijital miras anlamında bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Başka boyutuna gelelim. Peki bu sosyal medya hesaplarından birileri ile mesajlaşmış, bir takım özel bilgileri var. Bu özel bilgiler kişiye ait. Burada bir ayrıma gitmemiz gerekiyor. Yani kişinin hakları ile, mirasa konu olabilecek şeylerle olamayacak şeyleri ayırt etmemiz gerekiyor burada. Ve ona göre buradaki haklar mirasçılara geçebilmeli. Şu günün düzenlemelerinde, yasalarında bu biraz yorum ile ilgili çıkarılabilecek bir durum ama ben yakın bir zaman içerisinde, hani bugün taşınır taşınmaz diye bir mülkiyet ayrımı var ya bir de buna ilave olarak dijital mülkiyet kavramının da ortaya çıkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.