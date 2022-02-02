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Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisleri başladı - Son Dakika

Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisleri başladı

02.02.2022 14:53
Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisleri başladı

Alt yapı çalışmaları tamamlanan Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesinde arazi tahsisleri için başvuralar alınmaya başlandı.

Alt yapı çalışmaları tamamlanan Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesinde arazi tahsisleri için başvuralar alınmaya başlandı.

Yozgat - Sorgun - Alaca yol ayrımı Çalatlı mevkiinde 123 hektar alan üzerine kurulan Bozok Organize Sanayi Bölgesinde alt yapı çalışmaları tamamlandı. Toplam 39 sanayi parselinin bulunduğu sanayi bölgesinde arazi tahsisleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurular başladı. Şu ana kadar 10 başvurunun bulunduğu Bozok OSB'de başvuruların bir hafta içerisinde tamamlanıp Nisan ayına kadar fabrikaların temellerinin atılması bekleniyor.

Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Özel İdare Genel Sekreteri ile Bozok OSB'de incelemelerde bulunarak, arazi tahsislerine başlayacaklarını söyledi. Vali Polat, organize sanayi bölgesinde alt yapı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Şuan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı MEYDİP sistemi üzerinden arazi tahsisleri için başvuruları almaya başladık. Şuana kadar bize 10'un üzerinde başvuru oldu. İnşallah bu hafta da başvuruları tamamlayıp haftaya arazi tahsislerini yapmaya başlayacağız. Bozok OSB'de, toplam 39 sanayi parselimiz bulunmakta. Girişimcilerimize, iş insanlarımıza son bir çağrı yapmak istiyoruz. Çünkü mevcut 39 sanayi parselimiz var ve şuan 10-11 başvuru oldu. Tüm iş insanlarımızı sanayi parselleri için bize başvuruya davet ediyoruz" dedi.

Yozgat'ın jeopolitik konum nedeniyle önemli bir yere sahip olduğunu da hatırlatan Vali Polat, "Yozgat konum olarak batıyı-doğuya, kuzeyi-güneye bağlayan ana hat üzerinde. Yatırım içinde çok uygun topraklarda bulunuyoruz. Çalışan kalifiye eleman bulma açısından iyi bir yer. Yozgat insanının artık sanayi kültürüne, OSB kültürüne de alışmış olduğunu düşünüyorum. İnşallah Nisan ayında da fabrikalarımızın temellerinin atıldığı günü beraber yaşarız" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisleri başladı

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Yozgat, Nisan, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisleri başladı - Son Dakika Ekonomi


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