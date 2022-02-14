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Yozgat'ta marketlerde KDV denetimi yapıldı - Son Dakika

Yozgat'ta marketlerde KDV denetimi yapıldı

14.02.2022 16:00
Yozgat'ta marketlerde KDV denetimi yapıldı

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, temel gıda ürünlerindeki yüzde 7'lik KDV indirimi için marketleri mercek altına aldı.

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, temel gıda ürünlerindeki yüzde 7'lik KDV indirimi için marketleri mercek altına aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulanacağını açıklamasının ardından, Yozgat genelindeki marketlerde fiyatlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Haksız fiyat artışı ve yüzde 7'lik yansımalara uymayanlara karşı sahada denetimlerini başlatan ekipler, tüm marketlere girerek raflardaki gıda ürünlerinde KDV indirimi denetimi yaptı. Ekipler, raflardaki fiyat etiketleri ile satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol ederek indirimin uygulanıp uygulanmadığına baktı.

Yüzde 7'lik KDV indirim oranlarının fiyatlara yansıdığını belirten market müdürü Osman Şahiner, reyonlardaki fiyat etiketlerinin değiştirme işlemlerinin sürdüğünü söyledi. Şahiner, müşterinin mağdur olmaması için sabah indirimli fiyatların kasaya yansıtıldığını ifade ederek, "Fiyat etiketi değiştirme çalışmaları sürdüğünden dolayı tüm etiketlerimizi yenileyemedik ama satılan ürünün kasadaki fiyatı indirimli olarak uygulanmaktadır" dedi.

Vatandaşlardan Ahmet Çelik ise düne oranla bugün ürünlerde fiyat farkı olduğunu söyleyerek marketlerde KDV'nin fiyatlara yansıtıldığını dile getirdi. - YOZGAT

Yozgat'ta marketlerde KDV denetimi yapıldı

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Ticaret, Yozgat, Zabıta, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta marketlerde KDV denetimi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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