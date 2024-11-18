Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM'ler Devreye Giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM'ler Devreye Giriyor

Geniş Video İzle

Yüksek enflasyon ve artan nakit ihtiyaçlarına karşı bankalar, ATM'lerin altyapısını yeniden yapılandırma kararı aldı. Nakit talebini karşılamakta zorlanan bankalar, geleneksel ATM'ler yerine çok daha fonksiyonel olan yeni nesil ATM'lere geçiş yaparak işlemleri çok daha hızlı ve verimli hale getirecek.

18.11.2024 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde yüksek enflasyonun da etkisiyle nakit talebi yükseldi. Bu talebi karşılamakta zorlanan bankalar ATM'lerde önemli bir değişikliğe gitme kararı verdi.

Birçok ilde geleneksel ATM'ler yerlerini çok daha fonksiyonel olan yeni nesil ATM'lere bırakacak. Yeni nesil ATM'lerin sağladığı özellikler ile artık işlemler daha verimli ve hızlı hale gelecek.

İŞLEMLER DAHA HIZLI YAPILACAK

Para çekme ve yatırma işlemleri için iki farklı bölmenin bulunduğu geleneksel ATM'lerin aksine yeni nesil ATM'lerde bu işlemler tek bir bölmede birleşecek. Böylelikle para çekme ve yatırma işlemleri aynı anda ve daha hızlı bir şekilde yapılabilecek.

Bankalar yeni nesil ATM'leri devreye sokuyor

BANKNOT SIKINTISINI ORTADAN KALDIRACAK

    Yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybı, piyasada dolaşımda bulunan nakit paranın çoğunluğunun 200 TL'lik banknotlardan oluşmasına sebebiyet verdi. Bu durum bankacılık sektörü için ciddi sorunlara yol açtı. Yeni nesil ATM'ler ile yatırılan paralar sistemde hemen kullanılabilir duruma gelecek ve diğer müşteriler tarafından da çekilebilecek. Böylece, banknot sıkıntısının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

    Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM\'ler Devreye Giriyor

    Teknoloji, Ekonomi, Finans, ATM, Son Dakika

    Son Dakika Ekonomi Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM'ler Devreye Giriyor - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (7)

    • Mehmet Yılmaz:
      500 ve1000 lik basmasaniz sonuç bu olur inat uğruna 16 0 Yanıtla
    • Çelikk:
      para var ama yok 7 5 Yanıtla
    • Ahmet PEHLİVAN:
      Yakında çuval taşırız 9 0 Yanıtla
    • Enver Atabey:
      para yokki 6 0 Yanıtla
    • Bilgehan Göktürk:
      O banknotları eninde sonunda seve seve basacaksın akp...Bu İkdidar da 4 sene daha kalırsanız... 2 3 Yanıtla
    • Sk 06:
      akp yalan dolanları para yok dalavere yapıyorlar 2 1 Yanıtla
    • Cüneyt Bsğdat:
      Madeni parraları kaldıralım.Sırbistanda ki gibi.Paramızın değeri paspas. Et süt yumurta başta gıdaya çare bulamayan basiretsizler var. AB de 10 € kemiksiz parçe et.. 3 0 Yanıtla
      • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

    17:50 Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkan çete üyesinden pes dedirten itiraf Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkan çete üyesinden pes dedirten itiraf
    17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
    17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
    16:34 Ayhan Bora Kaplan’dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
    15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
    08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
    08:11 İsrail küme düştü İsrail küme düştü
    08:02 Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
    08:01 Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı
    07:50 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
    07:32 Kiralık konutlarda ’’yıllık kontrat’’ dönemi Kiralık konutlarda ''yıllık kontrat'' dönemi
    07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 18:54:39. #1.12#
    SON DAKİKA: Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM'ler Devreye Giriyor - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.