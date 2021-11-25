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Yüksekova'da "Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi' açıldı - Son Dakika

Yüksekova'da "Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi' açıldı

25.11.2021 10:33
Yüksekova'da "Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi' açıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi' açıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi' açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen, Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Organik Saklı Şehirler" projesi kapsamında yürütülen 'Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi' ilçenin Güngör Mahallesi'nde açıldı. Açılışa Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Birsel Safkan, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, kurum müdürlüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdelenin kesiminden sonra davetliler kooperatifte sergilenen gıdaları inceleyerek, işletmeci Hatice Temir'i tebrik etti.

Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Başkanı Hatice Temir, projenin somut çıktılarının çok etkili olduğunu ve kırsaldaki kadın çiftçilerin üretime olan teşviklerinin beklentinin üzerinde olduğunu belirtti. Temir, "4 ay boyunca kırsalda gıda kodeksine uygun bir şekilde üretilen organik ürünlerin tamamı tek bir günde satılıyor. Proje kapsamında kırsalda üretim yapan ve üretim yapacak tüm kadınların organik ürünlerini bakanlık desteği ile kurulan işletmede pazarlayarak ve web sitesi üzerinden de satışlarına başlattık. Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı İdris Uce koordinatörlüğünde yürütülen projemizin başarılı bir grafik elde ettiğini söyleyebiliriz. Kırsalda üretilen ürün zincirinin artık her yere ulaşabileceğini ve geri dönüşümde izlenebilirliği geliştirmek adına hangi köyden hangi kadının hangi ürünleri ürettiğine dair bilgilendirme barkotları ürünlere basılıyor. İşletmemizde aynı zamanda yöresel yemekler ve yöresel kahvaltının da olduğunu söyleyebiliriz. Proje sayesinde hem işletme bünyesinde çalışan kadınların kazandığını hem de kırsalda üreten kadınların kazandığını ve ekonomik olarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Bu projenin hayata geçmesine vesile olan Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ve Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı teşkilatına teşekkür ediyoruz" dedi.

Açılış programı verilen kokteyle son buldu. - HAKKARİ

Yüksekova'da Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi' açıldı
Yüksekova'da Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi' açıldı
Yüksekova'da Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi' açıldı
Yüksekova'da Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi' açıldı
Yüksekova'da Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi' açıldı
Yüksekova'da Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi' açıldı
Yüksekova'da Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi' açıldı
Yüksekova'da Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi' açıldı

Organik Tarım, Yüksekova, Hakkari, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüksekova'da 'Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi' açıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yüksekova'da "Demeter Organik Tarım Evi Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi' açıldı - Son Dakika
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