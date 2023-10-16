 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yükselişini sürdüren dolar 28 liraya koşuyor - Son Dakika

Yükselişini sürdüren dolar 28 liraya koşuyor

Son Güncelleme: 16.10.2023 11:44

Dolar/TL haftaya yükselişle başlamasının ardından 27,87 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,40'tan, sterlin ise 33,92'den alıcı buluyor.

Cuma günü, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 27,79'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 27,87'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,40'tan, sterlin/TL ise 33,92'den satılıyor. Geçen haftanın son işlem gününde, yüzde 0,2 artışla 106,7 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 106,5 seviyesinde bulunuyor.

YATIRIMCILAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, hem İsrail- Filistin savaşı hem de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarının sonuna gelindiğine yönelik beklentilerle dolarda oynaklığın arttığını belirterek, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dünya genelinde artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarına etkisi sürerken, enflasyonla mücadeleyi de sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ederken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, cuma günü yaptığı açıklamada, fiyat baskılarında devam eden azalma nedeniyle Banka'nın faiz artırımlarını muhtemelen tamamladığına inandığını belirtti. Harker, "Faiz oranlarını oldukları yerde tutabileceğimiz bir noktada olduğumuza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek toplantıda yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Banka'nın aralıkta da yüzde 67 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

GÖZLER İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASINDA

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yaklaşık 8 baz puan gerilemesinin ardından yeni haftanın ilk gününde yüzde 4,69 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 seviyelerinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Filistin, Sterlin, Fed, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yükselişini sürdüren dolar 28 liraya koşuyor - Son Dakika


Son Dakika
13:30 EURO 2024'te şampiyonluk oranları belli oldu! Türkiye ile favori arasında uçurum var
13:21 Hamas'ın rehin aldığı vatandaşlarını kurtarmak isteyen çok sayıda ülke, Türk istihbaratından yardım istedi
12:26 İsrail: Hamas ile girilen çatışmalarda 291 askerimizi kaybettik
12:04 Filistin direnişinin sembol ismi 23 yıl sonra yine aynı acıyı yaşadı
11:59 Son Dakika: Antalyasporlu Naldo'nun geçtiğimiz ay trafik kazası geçiren oğlu Davi, yaşam savaşını kaybetti
11:53 Filistin asıllı Bella Hadid, çatışmaların ardından sessizliğini bozdu: Kariyerim dursa bile desteklemekten vazgeçmeyeceğim
11:30 Yükselişini sürdüren dolar 28 liraya koşuyor
11:26 Azerbaycan neden İsrail'den yana tavır aldı? İşte herkesin cevabını merak ettiği sorunun yanıtı
11:01 Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2 aylık aranın ardından yeniden açık verdi
11:04 Hizbullah'ın saldırıları sonrası harekete geçen İsrail, sınırdaki 28 yerleşim bölgesini tahliye edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2023 13:39:21. #1.13#
SON DAKİKA: Yükselişini sürdüren dolar 28 liraya koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement