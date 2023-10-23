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Yükselişini sürdüren dolar 28,05 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Yükselişini sürdüren dolar 28,05 seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 23.10.2023 11:32

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 28,05 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,77'den, sterlin ise 34,19'dan alıcı buluyor.

Haftanın son işlem gününde, dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 27,9879'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 28,05'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,77'den, sterlin/TL ise 34,19'dan satılıyor. Cuma günü yüzde 0,1 azalışla 106,2 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde seyrediyor.

ABD TAHVİL FAİZLERİ 16 YILIN ZİRVESİNDE

Analistler, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesinde seyretmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Hafta sonunda çatışmaların genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine yönelik haberler varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlı da olsa azalttı.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocaktaki toplantılarda da bankanın politika faizini değiştirmeyeceğine ilişkin beklentiler güç kazanıyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 4,4 artarak 74,6'ya yükseldi. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 seviyelerinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Finans, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yükselişini sürdüren dolar 28,05 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yükselişini sürdüren dolar 28,05 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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