 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yükselişini sürdüren dolar 28,80'den işlem görüyor - Son Dakika

Yükselişini sürdüren dolar 28,80'den işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,80 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 31,62'den, sterlin ise 36,11'den alıcı buluyor.

21.11.2023 - 11:07,  Güncelleme: 11:15
Abone Ol

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,21 artışla 28,74'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 28,80'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,62'den, sterlin/TL ise 36,11'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyesi olan 103,2 seviyesinde dengelendi.

ENFLASYON VE RESESYON İKİLİMİ ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Analistler, ABD'de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerin doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine neden olduğunu ifade etti. Bir süredir etkili olan enflasyon ve resesyon ikilemi yavaş yavaş varlık fiyatları üzerindeki etkisini kaybettiğini belirten analistler, bu durumun piyasalardaki fiyatlamaları olumlu şekilde etkilediğini kaydetti.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Fed tutanaklarının yanı sıra İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 102 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yükselişini sürdüren dolar 28,80'den işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Bakan Işıkhan, asgari ücrete 2024'te çift zam bekleyenlere kapıyı kapattı
11:57 Yolcu şarkısıyla bir döneme damga vuran Ali Güven: Sevgilim beni en yakın iki arkadaşımla aldattı
11:50 Devlet Bahçeli'den Dilan Polat yorumu: Kokuşmuşluk alametidir
11:45 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğinin boyutunu Oğan üzerinden anlattı: İçimiz acısa bile ses çıkarmadık
11:17 "Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak" diyenlere verdiği yanıt, parti grubunu ayağa kaldırdı
11:15 Altının gram fiyatı rekor seviye olan 1.846 liradan işlem görüyor
11:07 Yükselişini sürdüren dolar 28,80'den işlem görüyor
11:03 Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı üst sınırı yüzde 90'a çıkarılacak
10:57 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "50+1 şartı değişmeli" yorumuna karşı çıktı
10:42 CHP lideri Özel'in Kürt devleti isteyen soprano Pervin Chakar'ın elini öpmesi ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2023 12:21:10. #1.12#
SON DAKİKA: Yükselişini sürdüren dolar 28,80'den işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement