Yükselişini sürdüren dolar 28,80'den işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,21 artışla 28,74'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 28,80'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,62'den, sterlin/TL ise 36,11'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyesi olan 103,2 seviyesinde dengelendi.

ENFLASYON VE RESESYON İKİLİMİ ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Analistler, ABD'de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerin doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine neden olduğunu ifade etti. Bir süredir etkili olan enflasyon ve resesyon ikilemi yavaş yavaş varlık fiyatları üzerindeki etkisini kaybettiğini belirten analistler, bu durumun piyasalardaki fiyatlamaları olumlu şekilde etkilediğini kaydetti.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Fed tutanaklarının yanı sıra İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 102 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.