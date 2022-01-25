Yunanistan'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülere 2'şer bin euro tazminat ödenecek

Yunanistan'ın başkenti Atina'yı diğer kentlere bağlayan Attiki Odos otoyolunun 55 kilometrelik bölümünde dün saat 12.00'den itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeni ile yaklaşık 1200 araç mahsur kaldı.

ASKERLER KURTARDI

Araçların kurtarılması için ordu göreve çağrıldı vemahsur kalanların yardımına askerler koştu. Askeri araçlar bu sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü, mahsur kalan araçları kurtardı, vatandaşlara battaniye, akaryakıt, su ve yiyecek dağıttı.

ARAÇ BAŞINA 2 BİN EURO TAZMİNAT

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hıristos Stylianidis, Devlet Bakanları George Gerapetrokos, Pro Gefetrokos ve Hükümet Sözcüsü Giannis Oikonomou'nun katıldığı toplantıda yaklaşık 1200 aracın ve yüzlerce kişinin yaklaşık 20 saat mahsur kaldığı belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; toplantıda, Attiki Odos otoyolunuişleten şirket tarafından araç başına 2 bin euro tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Başbakan Miçotakis'in bu teklifini şirket yetkililerinin kabul ettiği duyuruldu.

BUGÜN TATİL İLAN EDİLDİ

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte askerler 10 saatten fazla mahsur kalan vatandaşlara gıda, su ve battaniye temin etti. Yetkililer salı gününü tatil ilan ederken devlet dairelerinin ve özel şirketlerin kapatılmasına karar verdi. Atina ve çevresinde süpermarketler, eczaneler ve benzin istasyonları haricindeki bütün işletmeler kapatıldı. Öte yandan Atina'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi de oldu. Ülkede Elpida fırtınası olarak adlandırılan fırtınanın Çarşamba gününe kadar devam edeceği kaydedildi.