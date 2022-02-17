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Yüreğir Belediyesinde işçilere yüzde 52.6 zam - Son Dakika

Yüreğir Belediyesinde işçilere yüzde 52.6 zam

17.02.2022 10:42
Yüreğir Belediyesinde işçilere yüzde 52.6 zam

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye bünyesinde çalışan kadrolu işçilerin maaşına yüzde 52,6 zam yaptı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye bünyesinde çalışan kadrolu işçilerin maaşına yüzde 52,6 zam yaptı.

Yüreğir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendika kadrolu işçiler için yüzde 45 zam talebinde bulundu. İşçilerle bir araya gelen Başkan Kocaispir, sendikanın talep ettiği oranın da üzerine çıkarak yüzde 52,6'lık bir zam oranı açıkladı. Başkan Kocaispir'in, zam oranını 1 Mart'ta yenilenecek sözleşme dönemi öncesinde açıklaması, çalışanlar tarafından sevinçle karşılandı.

Yüreğir Belediyesi Meclis Salonu'nda işçilere seslenen Başkan Kocaispir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kimseyi işten çıkarmadık. Sizlerle yol arkadaşı olmaktan dolayı mutluyum. Aldığınız her kuruş alın terinizdir, hakkınızdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarımızın yaşam koşullarını en iyi standartlara kavuşturmak adına imkanlarımız ölçüsünde üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İşçilerden zam halayı

Başkan Fatih Mehmet Kocaispir'in yüzde 52,6'lık zam müjdesinin ardından işçiler belediye bahçesinde davul zurna eşliğinde halay çekti. Başkan Kocaispir'in de halaya eşlik ederek katıldığı kutlamada renkli görüntüler oluştu. Kocaispir'e teşekkür eden işçiler, maaşlarına bugüne kadar görülmemiş oranda bir zam yapıldığını söyleyerek mutluluklarını dile getirdiler.

Öte yandan sabahın ilk ışıklarında Yüreğir Belediyesi şantiyesini ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir çorba ikram ettiği Yüreğir İmar A.Ş. bünyesinde istihdam edilen işçilere de zam müjdesi verdi. Asgari ücrete yapılan zamma ek olarak en düşük işçi maaşının 4 bin 750 TL olacağını açıklayan Başkan Kocaispir, sahada çalışan personelin 5 bin TL'nin üzerinde ücret alacağını vurguladı. Artışın asgari ücrete endeksli yapıldığını kaydeden Kocaispir, zammın 1 Şubat itibariyle geçerli olacağını dile getirdi. - ADANA

Yüreğir Belediyesinde işçilere yüzde 52.6 zam
Yüreğir Belediyesinde işçilere yüzde 52.6 zam
Yüreğir Belediyesinde işçilere yüzde 52.6 zam

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Fatih Mehmet Kocaispir, Hizmet İş Sendikası, Yüreğir Belediyesi, Sendika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüreğir Belediyesinde işçilere yüzde 52.6 zam - Son Dakika Ekonomi


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