Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

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Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtdışına çıkış harcının pulla ödenmesi uygulamasının 1 Ocak 2025'ten itibaren sona ereceğini bildirdi. Yeni yılla birlikte yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka, vergi dairesi ve havalimanlarındaki veznelerden temin edilebilecek. 2024 sonunda alınan 500 TL tutarındaki harç pulları ise 10 Ocak 2025'e kadar kullanılabilecek. Bu tarihten sonra ise güncellenmiş harç tutarı olan 710 TL'nin ödenmesi zorunlu olacak.

16.12.2024 17:27  Güncelleme: 18:05
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Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtdışına çıkış harcının pulla ödenmesi uygulamasının 1 Ocak 2025'ten itibaren sona ereceğini duyurdu. Yeni yılla birlikte yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka, vergi dairesi ve havalimanlarındaki veznelerden temin edilebilecek.

Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

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2024 sonunda alınan 500 TL tutarındaki harç pulları ise 10 Ocak 2025'e kadar kullanılabilecek. Bu tarihten sonra ise güncellenmiş harç tutarı olan 710 TL'nin ödenmesi zorunlu olacak. 10 Ocak 2025 itibarıyla da yurt dışına çıkışlarda harç pulu uygulaması tamamen sona erecek.

Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem: 1 Ocak\'tan itibaren başlıyor

Seyahat, Ekonomi, Finans, Banka, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Abdul Mecit el sabah:
    Miktar az en az 3.000 lira olmalı. 2 8 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    harç pulu ne ya, hangi devirde yaşıyoruz bu devirde pul mu kaldı, biraz medeni olun. illa bir ücret alacaksınız adını değiştirin mesela vatandaşı silkeleme ücreti falan... 7 1 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    dunya da tekiz derken bundan bahsediyorlar. baska ulkede bu yok. maliye bakani hala vergiyi tabana yayacagiz diyor. daha ne yapacak acaba 7 0 Yanıtla
  • Uvys Bdr:
    ayak üstü 210 tl daha gecirdi 3 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Çerezci bakanın bir an önce görevi bırakması gerekiyor 2 0 Yanıtla
  • Semih Öz:
    millet ucuz birşey bulunca oraya vergi geliyor hemen. gençlere yurt dışına çıkın diye tavsiye veriyorlar. ülkenin durumundan dolayı insanlar uygun tatil buldular diye hemen oraya el atıyorlar. bi salın bu insanları kardeşim. insanların ufacık mutluluğuna bile taş koyuyorsunuz. 2 0 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya:
    Adam 6 aylık vize almış parasınıda ödemiş 10 ocaktan sonra vizeyi kullanırsa ek 210 tl.ödeyecek bu afrika dahil dünyanın hiç bi ülkesinde olmaz..ama burası Türkiye mtv.yi iki kere almadılarmı.. ne güzel ülke değilmi 1 0 Yanıtla
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