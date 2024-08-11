Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira olacak

Ekonomi

Bu gece saat 00.00'dan itibaren yurt dışı çıkış harcı parası 500 liraya çıkacak.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI 500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos'ta Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanuna göre yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti.

BU GECEDEN İTİBAREN 500 LİRA

Türk vatandaşlarından çıkış harcı ödemekle yükümlü olanlar bugün saat 23.59'a kadar 150 lira yurt dışı çıkış harcı ödeyecek. Bu gece saat 00.00'dan itibaren bu rakam 500 liraya çıkacak.