Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira olacak

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira olacak

Yurt dışına giderken çıkış harcı ödemekle yükümlü olan Türk vatandaşları bu gece 00.00 itibariyle harç puluna 500 lira ödeyecek.

11.08.2024 21:51
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Bu gece saat 00.00'dan itibaren yurt dışı çıkış harcı parası 500 liraya çıkacak.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI 500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos'ta Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanuna göre yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti.

BU GECEDEN İTİBAREN 500 LİRA

Türk vatandaşlarından çıkış harcı ödemekle yükümlü olanlar bugün saat 23.59'a kadar 150 lira yurt dışı çıkış harcı ödeyecek. Bu gece saat 00.00'dan itibaren bu rakam 500 liraya çıkacak.

Hukuk, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • OMAR DAYI: ülkemden çıkıyorum diye para ödüyorum. peki ya sebep? 70 7 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: Gürcistan vatandaşı kendi ülkesinde türkiyeye gelince bir kurus vermiyor her iki tarafa da vermiyor bizimkiler bizi heryerde sitiyo 60 4 Yanıtla
  • serkan keskin: ağam eğlenir bizimle.. 57 4 Yanıtla
  • Mehmet Alsa: Helal olsun dayıoğlı 40 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ali Köken: Millet gelenden alır biz gidenden… 36 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: 500 az bence 1000 tl olsun 29 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: 5000 iyidir 25 8 Yanıtla
  • sehmus fatih: Az değil mi? 23 4 Yanıtla
  • cavit ürkütlü: Ölümüzü,dirimizi bir gün hepimizi seveceksiniz 23 3 Yanıtla
  • Emir Arslan: yurtdışında oturuyorlar diye 3 kat para alınması koca türkiyeye yakışmıyor enflasyon düzelsin diye mecburi ve temel ürünleri sürekli yükseltiyorsunuz dünyada sürekli zam gelen başka bir ülke varmı 24 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira olacak - Son Dakika
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