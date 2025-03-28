Nakit para taşıma sınırı değişti - Son Dakika
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Ekonomi

Nakit para taşıma sınırı değişti

Nakit para taşıma sınırı değişti

Yurt dışına çıkarken beyan etmek zorunda olunan nakit para üst sınırında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni uygulamaya göre 25 bin liralık üst sınır 185 bin lira olarak belirlendi.

28.03.2025 08:49
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Yeni değişiklik ile birlikte yurt dışına çıkarken yanınızda taşıyabileceğiniz nakit para miktarında önemli bir değişiklik oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu tebliğe göre, 25 bin lira olan üst sınır 185 bin lira oldu. Yolcu beraberi yapılan 185 bin TL'yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında gümrük idarelerine Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulacak.

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Bir başka değişiklikle, bedel transferlerinin bankalardan yapılması kaydıyla yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin, diğer sermaye piyasası araçlarının, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarının alım satımı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla yapılacak. Ancak, Türkiye'deki yerleşik kişilere yönelik tanıtım, reklam ve pazarlama gibi faaliyetlerde bulunulmaması şartıyla, Türkiye'de yerleşik kişilerin tamamen kendi inisiyatifleri doğrultusunda, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlar ile yaptıkları türev işlemlerin bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla yapılması zorunlu olmamakla birlikte, söz konusu işlemlere ilişkin bedel transferlerinin bankalar aracılığıyla yapılması zorunlu olacak.

KALDIRAÇLI İŞLEMLERE YENİ KURAL

Türkiye'de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araçları yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla almaları ve satmaları serbesttir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar haricindeki kişilerce bu işlemlere aracılık edilemez ve bu işlemler ile ilgili olarak yurt dışına transfer yapılamayacak. Bu işlemlerin önlenmesi konusunda 32 sayılı Kararın 6'ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü uyarınca gerekli tedbirler alınacak. Bu fıkra hükmüne aykırı işlemlerin tespiti halinde Bakanlığa bildirimde bulunulacak.

Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

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