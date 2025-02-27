Borsa İstanbul'da tartışmalı haftanın verileri belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da tartışmalı haftanın verileri belli oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Borsa İstanbul'da yabancıların geçen hafta yaptığı satın alma işlemlerine ait net rakamları açıkladı. Buna göre yurt dışında yaşayan kişiler, Türkiye'deki hisse senetlerine büyük ilgi gösterdi. Toplamda 73,8 milyon dolarlık net hisse alımı gerçekleştirildi.

27.02.2025 15:17
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Borsa İstanbul'da alım ve satın işlemlerine ilişkin net verileri açıkladı. 21 Şubat ile biten haftaya ait verilerde yurt dışı yerleşiklerin yaptığı satın alma tutarı 73,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 179,8 milyon dolar oldu. Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 365,0 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 330,7 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 9,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLARIN HİSSE TUTARLARI 32 MİLYARI AŞTI

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 32 milyar 151,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 19 milyar 489,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 886,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 11 milyar 987,9 milyon dolar oldu. Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 731,5 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

Borsa İstanbul\'da tartışmalı haftanın verileri belli oldu
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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da tartışmalı haftanın verileri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Sert:
    yurtdısi aldigi icinmi düstü o zmn bu bist 0 0 Yanıtla
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