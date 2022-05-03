Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor - Son Dakika
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Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor

03.05.2022 09:45

Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor Bursa'da bir girişimci Hollanda'dan getirdiği koyunlar sayesinde kısa sürede büyük gelir elde etti.

Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor

BURSA - Bursa'da bir girişimci Hollanda'dan getirdiği koyunlar sayesinde kısa sürede büyük gelir elde etti.

Tekstil işinden iflas ettikten ettikten sonra koyun üretmeye başlayan Mustafa Aydın, 100 günde kesime uygun hale gelen, tek seferde üçüz yavrulama özelliği bulunan ve 8 ay süt sağımı yapılan Zwartbles koyununu Türkiye'ye getirdi. Damızlık olarak getirdiği bu koyunların üretimini yapan Aydın, yavrularını Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyor. Et ve süt bakımından oldukça verimli olan koyunlardan almak isteyen üreticiler, yoğun talep gösteriyor. Mustafa Aydın'da üretimini yaptığı Zwartbles koyununun yavrularından almak isteyenleri sıraya yazıyor. Şu anda kuzu almak isteyenlere 6 ay sonrasına gün vermek durumunda kalıyor. Zwartbles koyunların kuzuları çabuk kesime geldiği ve 2-3 doğum oranı sebebiyle talep görüyor.

Türkiye'ye Zwartbles koyununu 2020'nin Şubat ayında getirdiğini ifade eden Mustafa Aydın, "Bu koyunların 2-3 doğum oranı var hem et hem de süt için oldukça verimli 250 gün laktasyon süreci var. Kuzular 90 ila 105 günde 45 kilo canlı ağırlığa ulaşabiliyor. Bu koyunları damızlık olarak besliyoruz. Kuzularının satışını yapmaktayız. Bu yıl 10'uncu aya kadar taleplerimiz doldu. Kuzu sipariş verenlere 10'uncu aydan sonraya gün veriyoruz" dedi.

Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor
Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor
Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor
Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor
Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor
Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor
Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor
Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor
Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor
Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor
Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor

YORUMLAR
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Kadın çoraplarını sanata dönüştürüyorlar Kadın çoraplarını sanata dönüştürüyorlar Bursa'da 'yan baktın' kavgası Bursa'da 'yan baktın' kavgası

Mustafa Aydın, Hollanda, Aydın, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor - Son Dakika


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