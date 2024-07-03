Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

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TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerine göre; kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu. Söz konusu oran yüzde 25 sınırı uygulamasının kalkmasıyla iş yerlerinde olduğu gibi konutlar için de geçerli olacak.

03.07.2024 10:12  Güncelleme: 10:27
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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,64 olurken yıllık yüzde 71,60'a geriledi.

YÜZDE 25 SINIRI KALDIRILDI

Konutlarda yüzde 25'lik kira zam tavanı uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından gelen haziran enflasyon verileri de kiralarda tavan zam oranında belirleyici oldu. Artık iş yerlerinde olduğu gibi konutlarda da 12 aylık enflasyon ortalaması zam sınırı olacak.

TAVAN ZAM ORANI YÜZDE 65.07 OLDU

TÜİK'in bugün açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 65.07 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 65.07 olacak.

Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Zam, Emlak, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hüseyin Kaplan: evet asgari ücrete zam yapılırsa enflasyon artar diyenleri sahneye alalım bu kira bedelleri enflasyona hiçbir şekilde yansımıyor dükkanı kiralık işletenler bu zamları ürünlerine yansıtmıyorlar öylemi??? 36 4 Yanıtla
  • Ahmet burak: zaten çokta uygulayan yoktu 24 3 Yanıtla
  • Mehmet nuri Baser: Hükümet, Asgari Ücretliler ile Ev sahiplerine yiyin birbirinizi diyor. Bu daha iyi günlerimiz, 20 yılda gelinen nokta bu, ileri gideceğimize geri gittik. Demografik yapının bozulması da cabası Söylenecek çok şey varda neyse... 20 5 Yanıtla
    Esma Dizemen: iyi günümüz yıllar önce bitti 4 0
  • Fatih IŞIKLI: zaten yüzde 25 saçmalıktı. kiracıyı çıkartıyor du ev dükkan sahibi. bari bu şekilde belki biraz sulh yapabilirler 5 8 Yanıtla
  • Mustafa Doğan: Zaten uygulanmıyordu artık iyice iki katı üç katı istenir hale getrldi tebrıkler güzel çalışma hergün daha iyiye 10 0 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: Zaten çok saçma ve haksız bir uygulamaydı. Bu uygulamanın kira fiyatlarının fahiş yükselmesinde ve kira davalarının artmasında büyük payı da vardı. 4 2 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: AHA. DÜŞTÜNÜZMÜ ELİME ŞİMDİ DÜKKAN I YÜZDE 65 KİRAYI YÜKSELTECEM. 25 DAİREM DE VAR BİRDE ONLARA EKLİYECEM YÜZDE 65 AŞAGIYA BİR KURUŞ DÜŞMEM HİÇ KİMSEYE BENİMLEMİ KAZANDINIZ. TAM İSTEDİĞİM GİBİ OLDU. 2 3 Yanıtla
  • mrtymn null: Güzeeeell 3 2 Yanıtla
  • Murat BOZDEMİR: Çokta dinleyen vardı % 120 zam yaptı bu ay ev sahibi 4 0 Yanıtla
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