Yüzlerce kamu aracı çok düşük bedelle satılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yüzlerce kamu aracı çok düşük bedelle satılıyor

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Yüzlerce kamu aracı, alıcılarını bekliyor. Çeşitli kamu kurumlarından kullanımdan kalkan araçlar, düşük başlangıç fiyatlarıyla satışa çıkarıldı. İhaleler, online platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Bu durum, hem kamu maliyesine katkı sağlamayı hem de vatandaşlara uygun fiyatlı araç alma imkanı sunmayı hedefliyor.

21.01.2025 10:40
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), tasarruf tedbirleri kapsamında 1200 kamu aracının satışına başlarken, ihaleler Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında kamudaki ihtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), kamu kurumları adına taşıt ve iş makinelerinin satış işlemleriyle yetkilendirilirken, kurum da bu yöndeki çalışmalarını tamamladı.

ÖİB'den edinilen bilgilere göre, bu çalışmayla kamu araçlarının kısa sürede satılması, envanterin düzenlenmesi, satışlardan elde edilen gelir ile kamu bütçesine katkı sağlanması ve kamuda tasarruf yapılması hedefleniyor.

SATIŞLAR İHALE USULÜYLE YAPILACAK

Satış süreci için Ticaret Bakanlığıyla işbirliği yapıldı. Bakanlığın gümrükte kalan araçların satışını yaptığı "www.eihale.gov.tr" internet sitesi üzerinden ÖİB de açık artırma yöntemiyle söz konusu ihaleleri gerçekleştirecek. Bu sayede ihalelerin elektronik ortamda hızlı şekilde yapılması amaçlanıyor.

Gerçek ve tüzel kişilerin satışa çıkarılan araçları alabilmek için "www.eihale.gov.tr" sitesine üye olması, düzenli olarak ilanları takip etmesi ve nakit teminat yatırdıktan sonra ihaleye katılması önem taşıyor. Verilen en yüksek teklif sonrası ihaleler sonuçlanacak. İhale sonucu satın alınan aracın ilgili kamu kurumundan teslim alınması ve kişilerin kendisi adına tescil ettirmesi gerekiyor.

KAMU TAŞITLARINA YÜKSEK TALEP BEKLENİYOR

Satışa konu araçlar, ilgili kurumlarınca muhafaza edilecek ve katılımcılara gösterilecek. Araçlar, ihaleyi kazanan kişilere bizzat teslim edilecek. ÖİB'ye şu ana kadar çeşitli kamu kurumlarından yaklaşık 1200 aracın satış talebi iletildi. İlk aşamada 11 araç için son teklif tarihi olarak 20 Ocak Pazartesi günü olarak belirlendi. Bundan sonraki süreçte haftalık 80 ila 100 taşıt ihalesi yapılması planlanıyor. ÖİB, ikincil el olarak satılacak kamu taşıtlarına yüksek talep bekliyor.

Yüzlerce kamu aracı çok düşük bedelle satılıyor

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Son Dakika Ekonomi Yüzlerce kamu aracı çok düşük bedelle satılıyor - Son Dakika

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