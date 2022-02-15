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Zabıta KDV denetiminde - Son Dakika

Zabıta KDV denetiminde

15.02.2022 13:51
Zabıta KDV denetiminde

Osmangazi Belediyesi, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilçe genelindeki marketlerde denetim başlattı.

Osmangazi Belediyesi, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilçe genelindeki marketlerde denetim başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği açıklamasının ardından indirimli KDV oranları 14 Şubat'tan itibaren geçerli olmaya başladı. Bunun üzerine Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlere başladı. Yapılan denetimlerde temel gıda maddelerini sepete koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, kasada KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Kontrollerde şu ana kadar herhangi bir uygunsuzluğa rastlamayan ekipler, ilçe genelindeki marketlerde ve gıda ürünü satan tüm iş yerlerinde bu uygulamayı devam ettireceklerini ifade etti. - BURSA

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Osmangazi Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zabıta KDV denetiminde - Son Dakika Ekonomi


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