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Zabıtadan market zincirlerine denetim - Son Dakika

Zabıtadan market zincirlerine denetim

30.12.2021 14:37
Zabıtadan market zincirlerine denetim

Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gıda ürünlerinin satıldığı dükkanlar ve market zincirlerinde raf ve kasa fiyatı denetimi yaptı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gıda ürünlerinin satıldığı dükkanlar ve market zincirlerinde raf ve kasa fiyatı denetimi yaptı.

Gıda mühendisi ve zabıta ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde, raflardan seçilen farklı kalemden ürünler kasadaki fiyat okuyucuları ile mukayese edildi. Denetimlerde ürünlerin fiyatı son kullanma tarihleri, ürün ambalajları ve genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi. Şehir merkezinden başlayarak ilçe geneline yayılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, eksikleri olan işletme sahiplerine ihtarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, vatandaşların daha rahat ve güvenilir piyasa şartlarında alışveriş yapabilmelerini sağlamak maksadıyla denetimlerin süreceğini belirterek, fırsatçılara göz açtırılmayacağının altını çizdi. İnsan sağlığını ve halkın ekonomik refahını her şeyin önünde tuttuklarını belirten Başkan Mehmet Kanar, "Mustafakemalpaşa, esnaf ve ahilik kültürünün incisi, öteden beri ticaretin merkezidir. Hamd olsun, yapılan denetimler işletmelerimizin ne kadar dürüst, esnafımızın ne kadar ahlaklı olduğunu bir kez daha gösterdi. Eksiği olan birkaç işletmemize de gerekli uyarılarda bulunduk. Kur farkına bağlı olarak oluşan, yüksek oranlı fiyat artışlarından vatandaşlarımızın etkilenmemesi için denetimlerimizi sürdüreceğiz. Bu bereketli topraklar, bu dayanışma ve yardımlaşma kültürü, dürüst ve ahlaklı ticaret geleneği bize bırakılan en değerli miras. Mirasına sahip çıkan dürüst esnaflarımıza kalben teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - BURSA

Zabıtadan market zincirlerine denetim
Zabıtadan market zincirlerine denetim
Zabıtadan market zincirlerine denetim
Zabıtadan market zincirlerine denetim
Zabıtadan market zincirlerine denetim
Zabıtadan market zincirlerine denetim

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Zabıta Müdürlüğü, Mehmet Kanar, Zabıta, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zabıtadan market zincirlerine denetim - Son Dakika Ekonomi


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