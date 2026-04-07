Zam iptali sonrası gündemde! Akaryakıt için yeni düzenleme sinyali

Orta Doğu’da devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu süreçte fiyat artışlarının sınırlı tutulması amacıyla eşel mobil sistemi devreye alınmıştı.

Dün yapılan açıklamalarda motorine 7 lira 67 kuruş, benzine ise 57 kuruş zam beklendiği duyurulmuştu. Ancak bugün itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen zam kararı son anda iptal edildi ve artış pompaya yansımadı.

SEKTÖRDE KULİS HAREKETLENDİ

Zam iptalinin ardından gözler yeni adımlara çevrildi. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda akaryakıt sektöründe dikkat çeken bir kulis bilgisini gündeme taşıdı.

Aydilek, akaryakıttan alınan KDV ile ilgili bir düzenleme yapılmasının gündeme gelebileceğini belirterek, sektörün bu yönde bir adım beklediğini ifade etti.

“SES GETİRECEK BİR ADIM OLABİLİR”

Aydilek paylaşımında, “Akaryakıt sektörü, motorine 7 lira 67 kuruş, benzine 57 kuruş zammın iptal edilmesinin ardından ses getirecek bir kulisle çalkalanıyor. Sektöre göre, akaryakıttan alınan KDV ile ilgili bir düzenleme ya da adım gündeme gelebilir” ifadelerine yer verdi.

Olası düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.