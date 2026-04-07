Zam iptali sonrası gündemde! Akaryakıt için yeni düzenleme sinyali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zam iptali sonrası gündemde! Akaryakıt için yeni düzenleme sinyali

Haberin Videosunu İzleyin
07.04.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Motorin ve benzine beklenen zam son anda iptal edilirken, sektörde akaryakıttan alınan KDV’ye yönelik yeni bir düzenleme yapılabileceği konuşuluyor.

Orta Doğu’da devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu süreçte fiyat artışlarının sınırlı tutulması amacıyla eşel mobil sistemi devreye alınmıştı.

Dün yapılan açıklamalarda motorine 7 lira 67 kuruş, benzine ise 57 kuruş zam beklendiği duyurulmuştu. Ancak bugün itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen zam kararı son anda iptal edildi ve artış pompaya yansımadı.

SEKTÖRDE KULİS HAREKETLENDİ

Zam iptalinin ardından gözler yeni adımlara çevrildi. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda akaryakıt sektöründe dikkat çeken bir kulis bilgisini gündeme taşıdı.

Aydilek, akaryakıttan alınan KDV ile ilgili bir düzenleme yapılmasının gündeme gelebileceğini belirterek, sektörün bu yönde bir adım beklediğini ifade etti.

“SES GETİRECEK BİR ADIM OLABİLİR”

Aydilek paylaşımında, “Akaryakıt sektörü, motorine 7 lira 67 kuruş, benzine 57 kuruş zammın iptal edilmesinin ardından ses getirecek bir kulisle çalkalanıyor. Sektöre göre, akaryakıttan alınan KDV ile ilgili bir düzenleme ya da adım gündeme gelebilir” ifadelerine yer verdi.

Olası düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Ekonomi, Gündem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:49:12. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.