Zam oranı netleşiyor! Memur ve emeklilerin gözü saat 10.00'da açıklanacak enflasyon rakamında - Son Dakika
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Zam oranı netleşiyor! Memur ve emeklilerin gözü saat 10.00'da açıklanacak enflasyon rakamında

04.07.2022 08:00

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün saat 10.00'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon oranının ortaya çıkmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı da netleşecek.

Geçtiğimiz hafta asgari ücretin yüzde 30 zam ile 5.500 TL'ye çıkarılması sonrasında bugün de memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI MAAŞLARA YANSIYACAK

Bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.

ZAMLI MAAŞLAR 8 TEMMUZ'DA ÖDENECEK

Öte yandan memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı. Kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

ENFASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.

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Son Dakika Ekonomi Zam oranı netleşiyor! Memur ve emeklilerin gözü saat 10.00'da açıklanacak enflasyon rakamında - Son Dakika


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