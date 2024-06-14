Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? - Son Dakika
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Ekonomi

Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?

Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?

Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonrası, memur ve emekli zammı için beklenen zam oranları değişti. Enflasyon tahminine göre, temmuz ayında emekliye yüzde 25,81, memura ise yüzde 20,35 zam yapılması bekleniyor.

14.06.2024 17:19
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Ekonomik kriz günden güne artarken milyonlarca memur ve emekli maaşlarına kayda değer oranda zam yapılmasını istiyor. Temmuz ayında memurlara ve emeklilere yapılacak olan zam oranı merakla beklenirken hesaplamalar da yapılıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışını 6 aylık enflasyon belirleyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ocakta yüzde 6.70, şubatta yüzde 4.53, martta ise yüzde 3.16, nisanda 3.18, mayısta ise yüzde 3,37 olarak gerçekleşti. Böylece ilk beş aylık enflasyon yüzde 22.72 oldu. 5 aylık enflasyona göre emekliler yüzde 22.72'lik zam, memurlara ise yüzde 17,32'lik zam yapılacağı kesinleşmiş oldu. Ancak resmi zam oranının belirlenmesi için haziran enflasyonunun açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ İPUCUNU VERDİ

Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketi memur ve emekli zammına ilişkin hesaplamaları netleştirdi.Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette enflasyon tahmini haziran ayı için yüzde 2.52, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52'ye geriledi.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Anketteki tahminin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 gelecek. Bu durumda temmuzda emekliye yüzde 25,81 oranında zam yapılacak. Memurların ise enflasyon farkı yüzde 9.40'a ulaşacak. Yüzde 10'luk temmuz zammı da bu fark ile yüzde 20.35'e yükselecek.

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Son Dakika Ekonomi Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fayton Faytoncu: Biseylere zam yapmaniz biseyleri degistirmiyor! Alım gücünü hesaba katın. Sen asgari ücrete yada emekliye veya memura zam yapiyorsun. Para ertesi gün etiket degistiren marketin kasasina gidiyor ? Ne anladim bu isten . Herkes kafasına göre bi etiket yapmis yok ben kiramı dolar olarak ödüyorum yok ben Euro olarak ödüyorum yok mazottan haberin varmi bahane her zaman hazır . Eminim o kiralar mazotlar yari fiyatına dusse o etiketler yine inmez! Cunku konu tamamen vicdan ahlakla alakali… 81 4 Yanıtla
    Murat Yılmaz: Haklısın. Ben şimdiye kadar fiyatların düştüğünü hiç görmedim. O yüzden, çare maaşlara zam yapmak değil 24 3 Ahmet ipek: Kesinlikle katılmakla beraber, asgari ücrete zam yapmak çözüm değil hiçte olmadı. Şimdi çalışan kesim düşünmeden eleştirebilir ama asgari ücrete her gelen zammı fazlası ertesi gün karşımıza çıkıyor ve daha zor geçim oluyor aslında. Memura emekliye verecek parayı (paranın dönmesi için) özel sektöre yapmayacak ama sıkı denetim ve ağır cezalar uygalamalı. Bende esnafım hiç birşeye zam gelmediği halde büyük firmalar hala ayda 1-2 zam yapıyor. Para cezası veriyor devlet adamlar zam yaparak bu parayı yine bize ödetiyor. Ruhsat ve üretim izni iptalleri başlamalı 14 5 İlyas null: memura emekliye zam.yapinca herşeye zam geliyor asgari ücretlinin suçu ne madem onlarada yapılsın asgari ücretli insan degilmi 1 1
  • Murat Yılmaz: ben 10.000 TL emekli maaşı alıyorum, ama kök maaşım 8.300 lira. bu hesaba göre, 2025 Ocak zammına kadar 10.375 lira alacağım. 17 2 Yanıtla
    Ahmet ipek: Baştan sona saçmalık. Devlet olarak asgari geçim sınırını 17.000? belirleyip. Emekliye 10.000? vermek adaletsizlik ve haksızlıktır 33 0
  • Adaletli Ömer: Hükümet çok tehlikeli işler yapıyor.Memurla asgari ücretli ve sgk emeklisi arasındaki fark gittikçe artıyor.Böyle devam ederse Allah korusun bi isyan çıkabilir acil çöüm bulunması lazım. 9 5 Yanıtla
  • VillaUmut: Benim maaşımdan 40.000 seviyesinde vergi kesiyorsunuz, ama memurlarımız var olsun inş bir gün 86 milyon kişi hep beraber memur olur:) 1 1 Yanıtla

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