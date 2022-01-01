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Zamdan sonra 200 TL'lik elektrik faturası kaç lira olacak? İşte vatandaşın cebinden çıkacak para - Son Dakika

Zamdan sonra 200 TL'lik elektrik faturası kaç lira olacak? İşte vatandaşın cebinden çıkacak para

01.01.2022 22:16

Yeni yıla girer girmez elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Söz konusu zammın faturalara yansımasını ise İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu hesapladı. Kadıoğlu, 200 liralık bir faturanın yüzde 74,5'lik artışla 349 liraya çıkacağını tüm detaylarıyla anlattı.

2022'nin ilk saatlerinde akaryakıttan ulaşıma, enerjiden gıdaya birçok alanda zam yapıldı. Vatandaşı yakından ilgilendiren zamlarla ilgili yeni hesaplar yapılırken konuyla ilgili bir hesap da İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu'dan geldi.

ZAMDAN ÖNCEKİ 200 LİRALIK FATURAYA YÜZDE 74,5 ZAM GELECEK

Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elektrik faturalarına gelen yüzde 50 ile yüzde 125 arası zammın yeni faturalara ne kadar yansıyacağını hesapladı. Zamdan önce gelen 200 liralık bir faturayı ele alan Kadıoğlu, zamdan bu faturanın 349 lira olacağını söyledi. Kadıoğlu, böylece 200 liralık bir faturaya gelen toplam zam oranının yüzde 74,5 olduğunu ifade etti.

Zamdan sonra 200 TL'lik elektrik faturası kaç lira olacak? İşte vatandaşın cebinden çıkacak para

ELEKTRİKTE KADEMELİ TARİFE

Elektrikte verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçişle 1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak. Yapılan hesaplamaya göre, mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 artacak, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre yüzde 50 fazla olacak.

Elektrik ve doğal gaza okkalı yeni yıl zammı! Yeni tarifeler cep yakacak
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İYİ Parti, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zamdan sonra 200 TL'lik elektrik faturası kaç lira olacak? İşte vatandaşın cebinden çıkacak para - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Zamdan sonra 200 TL'lik elektrik faturası kaç lira olacak? İşte vatandaşın cebinden çıkacak para - Son Dakika
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