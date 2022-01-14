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Zeytin OSB'de fabrikalar çalışmaya başladı - Son Dakika

Zeytin OSB'de fabrikalar çalışmaya başladı

14.01.2022 13:33
Zeytin OSB'de fabrikalar çalışmaya başladı

Burhaniye ilçesinde, Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi de 7 fabrika kuruldu.

Burhaniye ilçesinde, Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi de 7 fabrika kuruldu. Yaklaşık 440 dekarlık alanda kurulan OSB'de 35 fabrikanın yer alacağı açıklandı.

İlçeye bağlı Şarköy Mahallesi ile Karınca Deresi arasında yer alan 440 dekarlık alanda başlayan çalışmalar devam ederken, 7 fabrikanın kurulumu tamamlandı. Edremit Körfezinin en büyük zeytinyağı fabrikası da OSB'de hizmet vermeye başladı. OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, hizmete giren tesisleri gezerken, önümüzdeki yılda 35 fabrikanın en az yarısının hizmete gireceğini söyledi. Burhaniye de zeytin ve zeytinyağının OSB ile hak ettiği değere kavuşacağını anlatan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, "2005 yılında kuruluşuna başlanan Burhaniye OSB de, 2010 yılı itibarıyla tescil işlemleri tamamlandı. 2015 yılında da arsa tahsislerine başlandı. 400 dekarın üstünde olan arazide 35 fabrika kurulacak. Şu anda hale hazırda 7 fabrikanın yapımı tamamlandı. Zeytin ve zeytinyağının OSB ile hak ettiği değere taşınacağını düşünüyorum. Özellikle ihracatın artacağını düşünüyorum. Çünkü, OSB'de güçlü firmalar yer alıyor. Burhaniye Ticaret Odasının girişimleri ile yapılmış olan, Burhaniye Zeytinyağları coğrafi işaret laboratuvarımızla birleştirerek ihracata önemli hedeflerimiz var. Şu anda OSB'de başta zeytin ve zeytinyağı olmak üzere, meyve kurutma sektörü, salça, konserve, süt ve süt ürünleri ve turşu tesislerimizde olacak. Umarım üreticilerimize ve çiftçilerimize bakan yönüyle de bölgemize önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. Organize Sanayi de yer alan en büyük zeytin işleme tesisinin sorumlusu gıda mühendisi Filiz Yedikardeşler de, "Bu fabrikanın sorumlusuyum. İzmir'den gelip bu sene OSB içinde 2 büyük tesis kurduk. Günlük 700 ton zeytin sıkma kapasitesine sahip makinelerimiz var. Ayrıca, 5 bin ton siyah zeytin, bin 500 ton da yeşil zeytin işleme kapasitemiz vardır. Birkaç ay içinde de ambalajlama tesislerimiz hizmete girecek. Bu fabrika, OSB'de ve Körfezde en büyük zeytinyağı fabrikası. Firmamız geçen senenin ihracat şampiyonu oldu. 58 bin ton zeytinyağının 28 bin tonunu Verde firması ihraç etti." dedi. - BALIKESİR

Zeytin OSB'de fabrikalar çalışmaya başladı
Zeytin OSB'de fabrikalar çalışmaya başladı
Zeytin OSB'de fabrikalar çalışmaya başladı
Zeytin OSB'de fabrikalar çalışmaya başladı
Zeytin OSB'de fabrikalar çalışmaya başladı
Zeytin OSB'de fabrikalar çalışmaya başladı

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Ticaret, Fabrika, Zeytin, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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