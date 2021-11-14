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Zeytinin kara suyu ve pirinasının ekonomiye kazandırılması önerisi - Son Dakika

Zeytinin kara suyu ve pirinasının ekonomiye kazandırılması önerisi

14.11.2021 16:09
Zeytinin kara suyu ve pirinasının ekonomiye kazandırılması önerisi

Türkiye'nin önde gelen zeytin üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde başlayan 2021-2022 zeytin hasat sezonunda ortaya çıkan kara suyun ekonomik katma değere dönüştürülebileceği bildirildi.

Türkiye'nin önde gelen zeytin üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde başlayan 2021-2022 zeytin hasat sezonunda ortaya çıkan kara suyun ekonomik katma değere dönüştürülebileceği bildirildi.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, yaptığı açıklamada, zeytinin kara suyu ve pirinasının Edremit'te doğaya bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Zeytin kara suyu ve zeytin pirinasından kompost yapılarak hayvan yemi elde edilebileceğini aktaran Kıvrak, "Balık yemi, tavuk yemi, hayvan yemi, küçükbaş yemi yapabiliyoruz. Bunları rasyonlarda kullanabiliyoruz. Yakacak olarak kullanabiliyoruz. Hatta sirke yapımında veya fulfural (alkol) yapımında da kullanabiliyoruz. Çok geniş kapsamlı kullanım alanı var. Buraya dökülmesi hem çevre kirliliği yapıyor hem koku yapıyor hem de ciddi bir yer teşkil ediyor." dedi.

Kıvrak, hasat başladığında pirinanın bitkisel bir atık olarak çıktığını dile getirdi. Bundan ciddi bir şekilde yararlanabileceğini ifade eden Kıvrak, "Üniversiteler ve kamu araştırma kuruluşları ile özel firmalar, zeytin pirinası, kara suyu ve çekirdeğiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. Biz bunun değerlendirilmesini istiyoruz. Bu milli servettir. Ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz. Bu şekilde bertaraf edilmesin." diye konuştu.

Mücahit Kıvrak, Edremit Körfezi'nde yıllık ortalama 10 bin ton civarında zeytinyağı alındığını ve buna bağlı yüzde 10'u kara su olarak düşünüldüğünde yılda ortalama 1000 ton kara su, 35-40 bin ton da pirina çıktığını sözlerine ekledi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Zeytinin kara suyu ve pirinasının ekonomiye kazandırılması önerisi - Son Dakika Ekonomi


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